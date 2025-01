Том Холанд предложил брак на Зендая на Коледа

Актьорите Зендая и Том Холанд вече са сгодени, предаде АФП. Това разкриха няколко американски медии в понеделник, 6 януари, ден след наградите „Златен глобус“, на които актрисата беше видяна с диамантен пръстен.

Скъпоценният камък, който 28-годишната актриса носеше на церемонията, развълнува феновете на двойката в социалните мрежи, като много от тях предположиха, че става дума за годеж. Уебсайтът Ти Ем Зи потвърди новината в понеделник. Според медията Том Холанд е предложил брак на актрисата на Коледа.

Според сайта 28-годишният британски актьор е коленичил „в много интимна обстановка в една от семейните къщи на Зендая в САЩ“. „Казаха ни, че Том не е искал да прави шумно и публично предложение, а по-скоро е искал да бъде много романтично и интимно“, пише Ти Ем Зи. „Източниците ни казаха, че семействата им не са били там. Това е бил просто сладък момент между Том и Зендая“.

It's official: Zendaya and Tom Holland are engaged! 💍 pic.twitter.com/7n7USJjozZ