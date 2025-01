Домът на принц Хари и Меган Маркъл е заплашен от пожарите

Миналата седмица принц Хари и Меган Маркъл проявиха състрадателност, като отвориха вратите на своето имение в Монтесито на стойност 29 милиона долара за близки, принудени да напуснат домовете си заради бушуващите пожари в Лос Анджелис. Но съдбата може да се окаже безмилостна към херцозите на Съсекс, тъй като силните ветрове в "Санта Ана" могат да приближат огъня.

Тяхното имение се намира в района на Монтесито, който за момента остава извън зоната на пряка заплаха. Въпреки това местната пожарна служба издаде предупреждение към всички жители да бъдат нащрек. Областта Санта Барбара е под червен флаг за опасност от пожари, а актуална карта показва, че зоната на "екстремна пожарна опасност" се приближава към Монтесито.

Пожарникарите съветват жителите да бъдат готови за евакуация, да поддържат мобилните си телефони заредени и да следят развитието на ситуацията. Специално подчертават, че при такива условия огънят може да се разпространи бързо и непредсказуемо.

