Камерън Диас се завърна на червения килим след 5-годишна пауза (СНИМКИ)

След петгодишно отсъствие от светлините на прожекторите, обичаната актриса Камерън Диас направи бляскаво завръщане на червения килим. Тя се появи на премиерата на новия си филм с Джейми Фокс, “Back in Action”, в Берлин, където привлече погледите на всички.

52-годишната Диас излъчваше елегантност в изцяло черен ансамбъл, съчетаващ прозрачна блуза, дънки с висока талия и дълго палто до пода. Тя позира както за индивидуални снимки, така и за общи кадри с Джейми Фокс, който също не остана незабелязан. 57-годишният носител на "Оскар" впечатли с нестандартен костюм с черно-бели райета, който придаваше модерен и смел акцент на визията му.

Тази премиера бе първата изява на Диас на червения килим от десетилетие. Последният ѝ филмов проект беше римейкът на “Ани” през 2014 г., а през 2019 г. тя направи кратка поява, когато се събра със своите колежки от “Ангелите на Чарли” за церемонията по удостояване на Луси Лиу със звезда на Алеята на славата.

Cameron Diaz is back in action. 🤩 She makes her first red carpet appearance in 5 years in Berlin. (📷: Getty) pic.twitter.com/OJKb9FJ3Lc

През 2018 г. Камерън Диас официално обяви, че се оттегля от актьорството, за да се посвети на личния си живот и семейството. В интервю за Entertainment Weekly тя сподели, че решението ѝ е продиктувано от желанието да си върне контрола над живота. „Просто почувствах, че трябва да направя тази стъпка. Това беше начин да си върна себе си“, заяви тя. Диас, която е омъжена за музиканта Бенджи Мадън, сега е отдадена на отглеждането на двете им деца – дъщеря им Радикс и сина им Кардинал.

Въпреки оттеглянето си от Холивуд, Диас се завърна пред камерата заради специална покана от Джейми Фокс. Филмът “Back in Action”, режисиран от Сет Гордън, ще бъде достъпен в Netflix този петък. Това не е първият път, когато двамата работят заедно – през 1999 г. те споделиха екрана в драмата “Any Given Sunday”.

Why BACK IN ACTION is Cameron Diaz’s first movie in 10 years, in her own words. Premiering this Friday. pic.twitter.com/lNzFI1sNv6