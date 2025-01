Рене Зелуегър позира за Vogue с впечатляваща нова визия (СНИМКИ)

Рене Зелуегър, обичаната актриса от "Дневникът на Бриджит Джоунс", изненада феновете си с впечатляваща нова визия – елегантна пикси прическа – за февруарския брой на British Vogue. Тази специална корица събра Зелуегър и нейния екранен партньор Хю Грант, който я интервюира за изданието.

В интервюто за British Vogue Зелуегър откровено сподели причините зад паузата си в актьорската кариера между 2010 и 2016 г. „Бях уморена от собствения си глас. Докато работех, си мислех: ‘О, боже, пак ли си тъжна, Рене? Това ли е ядосаният ти глас?’ Това беше повтаряне на едни и същи емоционални преживявания,“ разказа тя.

Renée Zellweger Says She Took a 6-Year Hiatus from Acting Because She Was 'Sick of the Sound of My Own Voice' https://t.co/KS82Jhihfk