Кой е най-полезният и най-вредният алкохол

За тези, които не искат напълно да се откажат от алкохола, известният специалист по хранене и здраве на червата д-р Дарил Джофри сподели пред New York Post своите препоръки за "най-полезните" и най-вредните алкохолни напитки за общото здраве.

Кой алкохол е „по-безопасен“?

Според д-р Джофри, джинът е най-добрият избор за тези, които искат да пият по-здравословно. Той обяснява, че джинът, който съдържа екстракт от хвойна, е най-малко киселинен алкохол с pH 7, което го прави по-близък до неутралното, за разлика от по-киселинните напитки като вино или бира, които имат pH от 3 до 4.

„Това по-високо pH го прави по-нежен за стомаха и по-малко вероятно да наруши киселинно-алкалния баланс на тялото,“ казва специалистът.

Освен това джинът не съдържа захар, което е от съществено значение за избягване на резки скокове в кръвната захар и минимизиране на възпаленията. Въпреки това, д-р Джофри предупреждава, че трябва да се избягват коктейлите на основата на джин, тъй като те обикновено са богати на захар и калории.

