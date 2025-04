Актьор от "Никога повече" оспори твърденията на Блейк Лайвли за полугола сцена

Актьорът Адам Мондшейн, който изпълнява ролята на лекар във филма „Никога повече“, излезе с категорична позиция срещу твърденията на Блейк Лайвли, направени в нейния съдебен иск за сексуален тормоз срещу режисьора и неин колега във филма Джъстин Балдони. В изявление пред Page Six Мондшейн заявява, че описанието на Лайвли за сцената, в която участват заедно, не отговаря на истината.

„Не мога да спекулирам относно мотивите ѝ да ме споменава в жалбата си. Но моят личен опит с нея е напълно различен от това, което е описала в съдебните документи“, каза актьорът, познат с ролята си на доктор Дънбар.

В съдебния иск Лайвли твърди, че е била „потресена“ от решенията на Балдони по време на снимките, включително добавянето на „интимна сцена на раждане“, за която той избрал свой приятел — именно Мондшейн — да изиграе ролята на гинеколога. Според нея това било „инвазивно и унизително“, тъй като лицето и ръцете на актьора били в близост до нейната „почти гола генитална област“.

🚨 BREAKING: Key Witness Speaks Out and Contradicts Blake Lively’s False Allegations in Her Sexual Harassment Lawsuit Against Justin Baldoni About Pivotal Birth Scene Another crack in Blake’s lawsuit: Actor Adam Mondschein, who played the OBGYN doctor in the birth scene for the… pic.twitter.com/pMfuAW3xS5

Мондшейн, от своя страна, отрича сцената да е била непрофесионална и заявява, че актрисата е била напълно облечена: „Тя носеше дълга болнична нощница, черни шорти и протеза, покриваща торса ѝ, за да изглежда бременна – както и всякакви лични облекла, които сама е избрала. Всичко бе съвсем в рамките на професионалното.“

Актьорът добавя, че Лайвли не е изразила никакво недоволство или дискомфорт по време на снимките. „Нямаше нищо необичайно или неуместно. Сцената беше заснета напълно професионално.“

Още повече, Мондшейн оспорва намека на Лайвли, че не е бил подходящ за ролята. „Тези внушения относно моите квалификации са обидни. Информацията за моята подготовка е лесно достъпна. Имам магистратура по актьорско майсторство от UCLA и съм участвал в турнета с трупата, носител на награда „Тони““, обясни той. Също така посочи, че е нает като местен актьор, тъй като живее със съпругата си в Ню Йорк, и сам е покрил пътните и престойните си разходи.

От екипа на Блейк Лайвли отказаха коментар, но препратиха към нейния официален иск, в който се казва, че снимачната площадка е била „хаотична, претъпкана и без стандартните за индустрията мерки за сигурност при заснемане на разголени сцени“. Там се твърди още, че Балдони и продуцентът Джейми Хийт не са затворили снимачната площадка, позволявайки на несъществени членове на екипа да се движат свободно, докато Лайвли е била „полугола от гърдите надолу, с разтворени крака в стойки и покрита само с малко парче плат“.

Източник, близък до случая, споделя пред Page Six: „Блейк се почувства изключително неудобно, и с право, когато разбра, че човекът, който трябва да постави лицето си между краката ѝ в сцената на раждане, е най-добрият приятел на режисьора. Въпреки че имаше много други актьори, ролята бе дадена на него.“

Мондшейн допълва, че ако адвокатите на Балдони поискат да свидетелства в предстоящото дело през март 2026 г., той ще се отзове. „Ще кажа истината. И ще говоря по-свободно, с всички правни защити, които ми се полагат. В частност, ще подчертая, че госпожа Лайвли не беше 'почти гола' по време на заснемането.“

Co-star denies Blake Lively was 'nearly naked' while filming birth scene.

Actor Adam Mondschein claims his experience working with Blake Lively was far different than what she described in her sexual harassment lawsuit on the set of 'It Ends With Us.'https://t.co/dfi8brXCXv pic.twitter.com/tepybABlLk