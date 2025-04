59-годишната Брук Шийлдс изуми мрежата с фигурата си по бански (СНИМКИ)

Холивудската легенда Брук Шийлдс отново доказа, че възрастта е само цифра. 59-годишната актриса, модел и предприемач зарадва феновете си с кадри от плажна фотосесия в Бахамите, където позира с елегантен бански, подчертаващ нейната стегната фигура и неподправена естествена красота.

„С новия ми бански от колаборацията на @indiahicksstyle и @sealevelaustralia!!“, написа звездата от предстоящия филм „Mother of the Bride“ в Instagram, споделяйки поредица от снимки, заснети на фона на тюркоазените води и златистия пясък.

Шийлдс позира със стилен черно-бял бански от рециклирани материали – сутиен на стойност 135 долара и долнище за 105 долара, и двете от марката Sea Level Australia. Стайлингът ѝ бе завършен с деликатно златно колие и няколко ефектни гривни, придаващи лек бохемски чар на визията.

С естествена, леко разрошена плажна прическа и без капка грим, актрисата демонстрира как се съчетава изисканост с непринуденост. В последния кадър от фотосесията, който тя анонсира с думите „Плъзнете до края за специален гост“, Шийлдс позира с очарователен дакел, който ѝ прави компания на плажа.

Феновете ѝ веднага реагираха с възторг. „Най-сладката гост-звезда! Изглеждаш невероятно, а банският е страхотен!“, написа един от последователите. Друг добави с усмивка: „Скъпа Тийнейджърко, разкрий тайните си!“, а трети директно възкликна: „Все още супермодел!“

Актрисата е известна със своята откровеност относно остаряването. По-рано тази година тя издаде мемоара си „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old“ („На Брук Шийлдс не ѝ е позволено да остарее“), в който говори открито за натиска на индустрията, личните си преживявания и желанието да вдъхнови жените да обичат себе си на всяка възраст.