Жена роди няколко часа, след като разбра, че е бременна

34-годишната Мариане Родригес преживя неочакван обрат на съдбата по време на ваканцията си в Бразилия. Докато била на посещение на семейството си, тя разбрала, че е бременна в осмия месец – само няколко часа преди да роди третото си дете, съобщи Mirror.

Мариане, която е административен асистент, нямала никаква представа, че е бременна. Тя продължавала да има редовен менструален цикъл и използвала контрацепция. По време на пътуването до град Сао Салвадор до Токантинс, далеч от дома ѝ в Керенсия, тя почувствала рязко влошаване на здравето си.

„От началото на почивката забелязах, че имам високо кръвно налягане, което никога не съм имала преди. Мислех, че е заради жегата“, споделя тя. Мариане, съпругът ѝ Жеронсио Жан Таварес и техният двегодишен син Педро посещавали роднини, когато на 3 януари тя се събудила със силни контракции. Съпругът ѝ веднага я завел в болница, където лекарите я информирали, че е бременна и се налага спешно цезарово сечение.

