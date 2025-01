Пред развод ли са Джъстин и Хейли Бийбър?

Джъстин Бийбър предизвика нови притеснения сред феновете си, след като спря да следва съпругата си Хейли Бийбър в Instagram само няколко седмици след като тя опроверга слуховете за проблеми в брака им.

Двойката, която през изминалата година посрещна първото си дете, бе обект на спекулации за раздяла в продължение на месеци. Потребители в социалните мрежи твърдят, че "нещата не вървят добре".

Сега, 30-годишният Джъстин, добави още масло към огъня, като прекрати следването на съпругата си. При търсене на акаунта на Хейли в списъка на следваните от Джъстин се появява съобщението "не са намерени потребители". Хейли все още следва съпруга си Джъстин.

Justin Bieber unfollows wife Hailey on Instagram weeks after she shut down rumors of marital trouble https://t.co/8jAf1Y2ioP pic.twitter.com/8uHRekvwiC