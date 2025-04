Хейли Бийбър е отчаяна: Джъстин не спи и почти не яде

Нараства сериозната тревога за състоянието на Джъстин Бийбър, след като източници, близки до семейството, разкриват, че поп звездата "не спи, почти не се храни" и изпада в емоционални кризи, които силно тревожат съпругата му – моделът Хейли Бийбър.

31-годишният изпълнител, който някога беше сред най-продаваните артисти в света, напоследък е неузнаваем. Според вътрешна информация от техния кръг, той често се държи маниакално, пуска хаотични лайфове, разпространява загадъчни мемета в социалните мрежи и изглежда, че се намира в сериозна психическа нестабилност.

"Джъстин е в спирала надолу. Не спи, не се храни, изпраща панически съобщения посред нощ. Често говори неясно, но е убеден, че знае какво прави. Не осъзнава колко сериозна е ситуацията. Всички около него са много притеснени," разказва източник пред Mail Online.

Хейли, която се омъжи за него през 2018 г. и сега е майка на 7-месечния им син Джак, е започнала да търси духовна подкрепа в църквата и е помолила близките си да се молят за спасението на съпруга ѝ.

Разликата между някогашната слава на Бийбър и сегашното му състояние е драматична. Напоследък той е заснет с ексцентрични дрехи, а публикациите му в мрежата намекват за проблеми в брака, психическа нестабилност и възможна употреба на наркотични вещества.

Източник от тяхната църква споделя:

„Хейли моли всички около нея да обгърнат Джъстин с молитви. Тя не може да го измъкне от това състояние. Хората около него смятат, че дори и той сам не може. Само Бог може да го спаси. Били сме в подобна ситуация, но никога не е било толкова зле.“

