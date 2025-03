Майкъл Кейн бил ужасен от Жокера на Хийт Леджър в "Черният рицар"

В новата си автобиографична книга „Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life“ („Не поглеждай назад, ще се спънеш: моят пътеводител в живота“) легендарният актьор Майкъл Кейн разкрива, че е бил буквално „ужасен“ от Хийт Леджър по време на снимките на трилогията на Кристофър Нолан „Черният рицар“. Това съобщава изданието NME. В популярната трилогия на Нолан, Кейн изигра емблематичната роля на Алфред Пениуърт, а Леджър се присъедини към втория филм в образа на Жокера.

„Размазаният грим, странната прическа, необичайният глас – всичко това беше смразяващо“, споделя Кейн за покойния си колега. „Първият път, когато го видях в действие, бях напълно зашеметен и наистина уплашен“.

In The Dark Knight (2008) Michael Caine had lines he was supposed to say when Joker storms the party. But he was so scared of seeing Heath Ledger’s Joker for the first time that he forgot his lines.



