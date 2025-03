Появиха се кадри от снимачната площадка на „Одисея“ на Кристофър Нолан - Мат Деймън е неразпознаваем (СНИМКИ)

Холивудският ветеран Мат Деймън буквално изуми феновете си с преобразената си визия на снимачната площадка на дългоочаквания епос „Одисеята“ на Кристофър Нолан. Актьорът, който навършва 54 тази година, изглежда почти неузнаваем – с изваяно тяло, дълга сива брада и костюм, вдъхновен от античността.

Кадрите публикувани от Page Six, показват Деймън по време на снимки на остров Фавиняна в Италия, където той се превъплъщава в ролята на легендарния Одисей. Без риза, само по кафяви панталони, звездата от „Джейсън Борн“ демонстрира сериозна физическа подготовка – и очевидно ангажираност към ролята.

По време на паузите между дублите, Деймън се стопляше с черно пухено яке и отдъхваше край брега, докато екипът подготвяше сцените. На една от снимките той е заснет в разговор с режисьора Нолан, точно преди старта на нов дубъл.

