Натали Имбрулия празнува 50-годишен юбилей днес

Днес австралийската певица, модел и актриса Натали Имбрулия празнува 50-годишен юбилей. Макар в последно време австралийката да избягва светлината на прожекторите, тя си остава незабравима за хиляди хора по света като певицата, изпяла хитовото парче от 90-те години на миналия век Torn, припомня woman.bg.

Натали Имбрулия е родена на 4 февруари 1975 г. По-голяма част от безоблачното детство на Имбрулия преминава на плажа заедно с трите ѝ сестри. На 13 години я обзема огромно желание да пее, а на 15 г. вече е записана в актьорско училище. Имбрулия е само 16-годишна, когато получава първата си роля в реклама. Година по-късно тя е забелязана от тв продуцентите на „Съседи“ и дебютира като актриса в сериала, в който участват също Кайли Миноуг и Джейсън Донован. Въпреки популярността, която ѝ носи „Съседи“, Натали решава да развива музикална кариера и заминава за Лондон. Там през 1994 г. тя се запознава с басиста на The Cure Фил Торнели. Срещата им се оказва съдбоносна за Имбрулия. Сред три години съвместна работа излиза първият албум на австралийката Left Of The Middle, който слага начало на музикалната ѝ кариера. В следващите години следват още роли и още музикални хитове.

Две години след като напуска сериала, започва кариерата си на певица с песента „Torn“, която става хит в редица страни. Продадени са 7 милиона копия от последвалия ѝ дебютен албум „Left of the Middle“ (1997).

Следващите ѝ албуми „White Lilies Island“ (2001) и „Counting Down the Days“ (2005) не успяват да постигнат комерсиалния успех на дебютния, но печелят положителни отзиви.

До днес в света са продадени милиони копия от записите на Имбрулия. През 2003 г. участва в кинокомедията „Джони Инглиш“, където партнира на Роуън Аткинсън.

През октомври 2019 година певицата роди момченце, което нарече Макс Валънтайн. Когато обяви бременността си през юли, Натали призна, че е забременяла ин витро с дарена сперма и сподели, че отдавна е искала да стане майка.

Почти пет години Натали Имбрулия беше омъжена за фронтмена на Silverchair – Даниeл Джоунс, но се разведоха през 2008 г. Имаше връзка и с актьора Дейвид Шуимър.

По случай рождения ден на Натали Имбрулия ви припомняме някои нейни мисли за живота:

„Наслаждавайте се на всеки момент, никога не знаете кога нещата ще се променят.“

„Аз съм такъв хамелеон, никога не ми става скучно.“

„Ходила съм по много партита, защото не исках да се прибирам вкъщи и не знаех какво да правя.“

„Харесвам идеята да остарея грациозно и с много бръчки, като Одри Хепбърн.“

„Или си много слаба, или много дебела. Никога не можеш да спечелиш тази битка.“