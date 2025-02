Бебе акула мистериозно се излюпи в аквариум с женски акули (ВИДЕО)

Рядко явление в аквариум в Луизиана предизвика истинска сензация – яйце на „swell shark“ се излюпи в началото на януари, въпреки че в същия резервоар имало само две женски акули и нито един мъжки екземпляр. Малкото, наречено Йоко, се появило на бял свят в началото на месеца, съобщиха от аквариума в Шривпорт (Shreveport Aquarium).

Според информацията, нито една от двете женски не била в контакт с мъжка акула през последните три години. Това поставя въпроса как е било възможно оплождането да се осъществи.

Екипът на аквариума изтъква две вероятни причини за това рядко научно явление:

Кевин Фелдхайм, ръководител на лабораторията Pritzker за молекулярна систематика и еволюция и специалист по размножаването и популационната биология на акулите, обяснява пред CNN, че партеногенеза е наблюдавана при няколко вида акули. Макар обикновено да се случва, когато женските са изолирани от мъжки, има случаи, в които женска ражда чрез партеногенеза, дори когато мъжки са налични.

