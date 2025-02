Жулиет Бинош ще бъде председател на журито на фестивала в Кан

Филмовият фестивал в Кан избра едно от най-известните лица на френското кино в света – актрисата Жулиет Бинош, за председател на журито на 78-ото му издание от 13 до 24 май, съобщава АФП, цитирана от БТА.

Актрисата наследява на поста режисьорката на филма „Барби“ Грета Гъруиг, която беше председател миналата година. Тогава журито присъди „Златна палма“ на американския филм „Анора“ с режисьор Шон Бейкър.

„За втори път в историята на фестивала две жени творци ще си предадат този престижен факел на председателството на журито“, подчертават организаторите в съобщение за медиите. Първият път е през 60-те години на миналия век, когато италианската филмова икона София Лорен пое поста от Оливия де Хавиланд („Отнесени от вихъра“).

Шест десетилетия по-късно най-големият филмов фестивал в света избира за председател на журито една от най-известните френски звезди на международната сцена, ценена както от публиката, така и от критиката. Жулиет Бинош е сред малцината артисти, получавали награди и от трите най-престижни европейски фестивали – Кан, Венеция и „Берлинале“. През 1997 г. тя спечели и "Оскар" за поддържаща роля в „Английският пациент“ на Антъни Мингела.

Жулиет Бинош дебютира в Кан преди точно 40 години, минавайки по червения килим за филма на Андре Тешине Rendez-vous, който е и нейният пробив на голямата сцена.

„Очаквам с нетърпение да споделя тези моменти от живота си с членовете на журито и публиката. През 1985 г. изкачих стъпалата за първи път с ентусиазма и несигурността на млада актриса. Никога не съм си представяла, че 40 години по-късно ще се завърна в почетната роля на председател на журито“, коментира Бинош.

