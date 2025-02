Бившият на Меган Фокс отново скочи на MGK: Бъди честен поне веднъж!

Известният актьор Брайън Остин Грийн, познат от сериала “Бевърли Хилс 90210”, открито показа неодобрението си към Machine Gun Kelly след скорошната му раздяла с бившата му съпруга Меган Фокс.

На 3 февруари 51-годишният Грийн сподели загадъчно послание в Instagram Stories, което изглежда бе насочено именно към 34-годишния рапър. Брайън публикува екранна снимка на материал, засягащ връзката между Fox и MGK, гласящ, че не си говорят, придружена от текст:

„Братле. Бъди честен поне веднъж в живота си. Спри да се интересуваш толкова много от това как те възприемат, че си готов да завличаш и други хора.“

Brian Austin Green is standing by Megan Fox. He calls out Machine Gun Kelly in an Instagram Story amid the actress's pregnancy. pic.twitter.com/cyZjww6z6S