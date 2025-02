Съдия заплаши адвокатите на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони заради "войната в медиите"

Съдия в Ню Йорк предупреди адвокатите на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони да не превръщат правния им спор в медийна сензация. Двете страни се сблъскаха в съда за първи път, откакто взаимно се съдят в скандал, който заплашва да прерасне в продължителна и шумна битка в публичното пространство.

Лайвли (37 г.) твърди, че нейната екранна половинка и режисьор на филма „It Ends With Us“, Балдони (41 г.), заедно с още няколко души, са уронили престижа ѝ в медиите, след като актрисата сигнализира за сексуален тормоз на снимачната площадка. От своя страна Балдони е завел искове за клевета срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и вестник The New York Times, като неговият адвокат, Брайън Фрийдман, води активна PR кампания в защита на клиента си.

Адвокатският екип на Лайвли се опита да ограничи публичните изявления на Фрийдман, тъй като според тях те могат да повлияят на евентуален съдебен състав. Юристите на актрисата също изразиха притеснение относно нов сайт, който Балдони и екипът му пуснаха наскоро, очевидно за да защитят позицията му в конфликта.

Предупреждението от съдия Лиман

По време на предварителното заседание на 3 февруари в Окръжния съд за Южен Ню Йорк, съдия Луис Лиман подчерта, че двете страни трябва да се въздържат от медийни провокации извън залата. Той дори заплаши да ускори процеса, ако не се сложи край на „пиар войната“ в пресата. Освен това напомни, че всички участващи адвокати трябва да спазват Нюйоркските правила за професионално поведение, според които всякакви коментари, които могат да „предубедят журито“, са недопустими.

По думите на Фрийдман, клиентите му са „съсипани финансово и емоционално“. Актьорите от „Никога повече“ – Лайвли и Балдони – трябва да се явят на съд в началото на март 2026 г.

Позициите на двете страни

Адвокатите на Лайвли, Майкъл Готлиб и Есра Хъдсън, излязоха с изявление, в което казват:

„Доволни сме от днешното решение и очакваме веднага да започне процесът по събиране на доказателства. Съдът прие нашето искане всички адвокати в делото да спазват законовите норми и да не правят изказвания, които могат да предубедят журито. Този случай е свързан със сериозни обвинения за сексуален тормоз и ответни действия. Ще държим обвиняемите отговорни и сме уверени, че когато всички доказателства бъдат разгледани, г-жа Лайвли ще излезе победител.“

Фрийдман, от своя страна, заяви пред репортери (цитирайки The Hollywood Reporter):

„Няма как да бъда по-доволен от начина, по който се разви делото днес. Ще действаме максимално бързо, за да докажем невинността си.“

Сериозни обвинения

В своя иск от декември Блейк Лайвли обвини Балдони, че я е тормозил сексуално по време на снимките на „Никога повече“, а след това е започнал клеветническа кампания в медиите срещу нея, след като тя публично е разказала за инцидентите. Лайвли посочва и двама от колегите на Балдони в продуцентската му компания Wayfarer, както и двама публицисти.

Седмици по-късно – на 16 януари – Балдони отговори с иск за 400 милиона долара срещу Лайвли, Райън Рейнолдс и техния пиар специалист, твърдейки, че именно Лайвли е разпространила неверни обвинения и тайно е планирала да овладее контрола върху филма и неговата реклама.

След като адвокатът на Балдони, Фрийдман, публикува 10-минутно видео от снимачната площадка (с цел да опровергае твърденията на Лайвли) и обяви, че ще стартира сайт с доказателства в полза на своя клиент, екипът на Лайвли поиска от съдия Лиман да се произнесе за „подходящото поведение на адвокатите“.

В писмото си до съда защитниците на актрисата отбелязват, че „процесът трябва да се води в съдебната зала и според професионалните норми“, като твърдят, че действията на Фрийдман могат да повлияят на евентуалния състав от съдебни заседатели.

В отговор на това друг адвокат от екипа на Балдони, Кевин Фриц, заяви, че Лайвли използва „тактика на сплашване“ и поиска съдията да отхвърли всякаква потенциална забрана за публични изказвания. Фриц твърди, че именно Лайвли първа е подхранила „медийния глад“, като е предоставила копие от първоначалната си жалба до Калифорнийския департамент за граждански права на The New York Times, който по-късно публикува нейните обвинения. Впоследствие Балдони заведе дело и срещу изданието.