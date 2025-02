Експерт по четене по устни разкри какво казва Кание Уест на Бианка преди да покаже дръзкия си тоалет

Експерт по четене по устни разкри какво е казал Кани Уест на съпругата си Бианка Ченсори точно преди тя да свали палтото си и да разкрие провокативния си тоалет на наградите „Грами“ 2025 на 2 февруари.

Ченсори привлече вниманието на всички с прозрачна прилепнала рокля, която не остави нищо на въображението. Според експерта по четене по устни Никола Хиклинг, Йе е казал на съпругата си: „Сега привличаш внимание“, преди да я накара да свали палтото си. Ченсори се съгласила с кимване и последвала инструкциите му.

Появата на Йе и Ченсори на „Грами“ предизвика ожесточени онлайн дебати, като дори се разпространиха слухове, че са били изведени от събитието заради провокативния тоалет на Бианка.

Kanye West et Bianca Censori au up to Grammys 👀

https://t.co/N6y8MdB6Dh