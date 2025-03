Запазена в кехлибар: Учени откриха древна хищна оса с корем-капан (ВИДЕО)

Учени откриха древна хищна оса, чийто корем представлява миниатюрен капан, с който тя е улавяла жертвите си, съобщава АП, цитирана от БТА.

По структура тялото на осата от епохата на динозаврите наподобява месоядното растение Венерина мухоловка (Dionaea muscipula), уточняват учените.

Коремът на хищната оса се отличава с набор от подвижни захващащи клапи, обрасли с остри задържащи косъмчета, които оформят „миниатюрен капан“, казва съавторът на изследването Ларс Вилхелмсен от Природонаучния музей на Дания.

Учените открили повече от дузина такива женски оси, запазени в кехлибар на 99 милиона години, в региона Качин в Северна Мианма. Клапите и космите-зъбчета по коремите на осите наподобяват структурата на месоядното растение Венерина мухоловка, което се затваря, за да погълне и смели нищо неподозиращите насекоми, кацнали върху него.

