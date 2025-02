Кание Уест губи милиони заради голата Бианка Чензори

Кание Уест и Бианка Ченсори шокираха с провокативната си поява на червения килим на наградите „Грами“, и ако целта им е била да се говори за тях, то те определено я постигнаха.

Когато двойката стъпи на червения килим, мнозина се питаха дали това ще бъде просто поредната им смела модна проява или нещо повече. Оказа се второто. Докато фотографите щракаха усилено, Бианка свали дългото си черно палто и разкри напълно прозрачна рокля, която остави малко на въображението.

Този момент мигновено предизвика шок и разгорещени дебати в социалните мрежи. Появиха се дори слухове, че двойката е била изгонена от събитието, но самият Кание отрече това в публикация в Instagram, която впоследствие изтри. Според него те напуснали арената Crypto.com, където се провеждаше церемонията, след като вече постигнали желаното – вниманието на всички.

След наградите се появиха снимки на двойката в нощен клуб, където очевидно празнуваха успеха си да бъдат най-обсъжданите звезди на вечерта.

Но ако Уест и Ченсори са смятали, че могат да се измъкнат от скандала без последствия, грешат. Според британския Daily Mail, японски инвеститори, които са сключили договор с Кание за два концерта на стадиона „Токио Доум“, обмислят да се оттеглят от сделката заради провокативната визия на Бианка на червения килим.

Става въпрос за сделка на стойност 20 милиона долара – сума, която сега е под заплаха. „Кание буквално проваля всяка възможност, която се появи на пътя му,“ споделят източници от Япония пред Daily Mail. „Това, което те направиха на „Грами“, бе прието с ужас в Япония. Инвеститорите са изключително разочаровани и е много вероятно да изтеглят финансирането за концертите.“

Kanye West in shock as his naked Grammys stunt with Bianca Censori costs him $20million Tokyo gigs after rapper 'greatly misjudged the tolerance of the Japanese people'



Good!



Serves him right, don’t be a sleaze bag. https://t.co/eTJgMLngmT