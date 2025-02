Кание Уест изненадващо се завърна на наградите Грами и доведе жена си чисто гола (СНИМКИ+ВИДЕО)

В неделя на церемонията на по раздаването на наградите Грами в Лос Анджелис, Кание Уест се завърна на наградите след 10-годишно отсъствие, предизвиквайки вълнение сред феновете и медиите. Известен със своя иновативен и озадачаващ подход към музиката и модата, рапърът излезе на червения килим заедно с жена си Бианка Ченсори, която привлече вниманието със своята смела визия – напълно гола мини рокля.

Бианка се разходи ръка в ръка със съпруга си на червения килим на Грами в дълго черно пухено палто, което свали, докато беше с гръб към фотографите. Под него остана единствено прозрачната рокля, под която нямаше никакво бельо и цялата фигура на съпругата на Кание остана на показ.

Kanye West has his wife Bianca Censori looking almost completely nude at the Grammy’s 👀 pic.twitter.com/1bGhFTgEFo