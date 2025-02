Изрисувана етруска гробница на 2500 години е открита в некропол в Италия

Археолози откриха гробница на 2500 години, украсена с яркочервени стенописи, в некропол близо до Рим, съобщи Лайв сайънс, предава БТА.

Тя е създадена от етруските - народ, който процъфтява в Италия в средата на първото хилядолетие пр.н.е., но постепенно е завладян и асимилиран от римляните.

Гробницата съдържа цветни стенописи, изобразяващи различни сцени, като например мъже и жени, танцуващи до флейтист, се казва в изявление на италианското министерство на културата. На друга картина е изобразена жена, вероятно починалата, до двама млади мъже. В трета сцена е нарисувана ковачница.

Картината с ковачницата подсказва, че семейството на починалия е било металообработващо. "Включването на уникална сцена на ковачница в живописната украса на една от стените ни позволява да хвърлим поглед върху икономическите източници на богатството на това семейство, което очевидно се е занимавало с метали", казва в имейл за "Лайв сайънс" Даниеле Федерико Марас, директор на Националния археологически музей във Флоренция и ръководител на екипа, разкопал гробницата.

