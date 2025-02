Бебе тюленче беше намерено лутащо се по улиците на Кънектикът (ВИДЕО)

Малко и недохранено бебе тюлен намери неочакван подслон и грижи в аквариум, след като бе спасено от улиците на Ню Хейвън, Кънектикът, недалеч от Йейлския университет.

В неделя следобед, служители на полицията в Ню Хейвън бяха повикани по сигнал за ранен тюлен, забелязан в града. Офицер Кристиан Брукхарт, говорител на полицията, сподели, че животното е открито на повече от 300 метра от най-близката река – доста нетипично поведение за морски бозайник.

„Предположихме, че е дошъл да опита прочутата пица с миди, но не мога да потвърдя това,“ пошегува се Брукхарт. „Важното е, че е в безопасност.“

След намесата на полицията тюленът бе транспортиран до аквариума „Мистик“ в Кънектикът, където ще бъде рехабилитиран, докато достигне подходящо тегло за връщане в дивата природа.

