Синтия Ериво ще изиграе Исус Христос в „Jesus Christ Superstar“

Синтия Ериво ще влезе в ролята на Исус Христос това лято в нова продукция на емблематичния мюзикъл „Jesus Christ Superstar“ (Исус Христос Суперзвезда) от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс. Постановката ще бъде представена в прочутия Hollywood Bowl. Актрисата сподели новината в Instagram с лаконичния коментар: „Ще съм малко заета това лято, нямам търпение.“

Ериво не е непозната на този мюзикъл – през 2020 г. тя участва в изцяло женска версия на спектакъла, където изпълнява ролята на Мария Магдалена и изпълнява популярната песен „I Don’t Know How to Love Him“.

Постановката на „Jesus Christ Superstar“ ще се играе от 1 до 3 август. Повече подробности за останалия актьорски състав ще бъдат обявени по-късно. Режисьор и хореограф на продукцията е носителят на награда „Тони“ Серхио Трухильо, а музикален директор и диригент ще бъде отличеният със „Тони“ Стивън Оръмус, пише Variety.

Мюзикълът първоначално излиза като концептуален албум, преди да дебютира на Бродуей през 1971 г. Той разказва за последната седмица от живота на Исус Христос. През 1973 г. е заснета филмова адаптация, режисирана от Норман Джуисън. През 2018 г. NBC излъчи концертна версия на мюзикъла, в която Джон Леджънд изигра ролята на Исус Христос, а Сара Барейлес – Мария Магдалена.

Ролята на Исус Христос идва в момент, когато кариерата на Ериво е в своя връх. В момента тя е номинирана за „Оскар“ в категорията за най-добра актриса за ролята си на Елфаба в филмовата адаптация на „Wicked“ (Злосторница), режисирана от Джон М. Чу. Тя е едва втората тъмнокожа жена, която изиграва Елфаба в голяма продукция на мюзикъла – първата е Алексия Кхадиме, която играе в лондонската постановка на West End между 2008 и 2010 г. и се завръща в ролята през 2023 г.

Cynthia Erivo to Play Jesus in 'Jesus Christ Superstar' at Hollywood Bowl https://t.co/Sa6cSIi9oa — Variety (@Variety) February 18, 2025

„Надявам се това да бъде своеобразно любовно писмо към всички, които се чувстват различни, които се чувстват не на място, към всички чернокожи жени, които са влизали в стая и са се чувствали нежелани“, споделя Ериво относно ролята си в „Wicked“.

Феновете на актрисата ще могат да я видят отново като Елфаба в продължението „Wicked: For Good“, което излиза по кината през ноември тази година под егидата на Universal Pictures.