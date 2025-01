Синтия Ериво получава наградата „Бухнал пудинг“ за Жена на годината

Актрисата Синтия Ериво, която изпълнява главна роля във филма „Злосторница“, беше обявена за Жена на годината от театралната студентска трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Бухнал пудинг“, която е най-старата театрална организация в САЩ и води началото си от 1844 г., каза, че Ериво ще получи наградата си на церемония на 5 февруари. След това тя ще присъства на представление на 176-ата постановка на трупата „Бухнал пудинг“.

'Wicked' star Cynthia Erivo named Harvard's Hasty Pudding Woman of the Year https://t.co/VzXh17LApX

Носител на тазгодишната награда „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината е актьорът Джон Хам. Той стана известен с ролята си на рекламния директор Дон Дрейпър в сериала „Момчетата от Медисън авеню“. Хам ще бъде отличен на 31 януари.

Mad Men's Jon Hamm is named Hasty Pudding's Man of the Year https://t.co/hL2ltwp3yE