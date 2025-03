Комикът и домакин на вечерни телевизионни предавания Конан О'Брайън ще бъде водещ на 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, която ще се състои на 15 март 2026 г., съобщиха от ръководството на Академията за кинематографично изкуство и наука, пише АП.

„Единствената причина, поради която ще водя отново церемонията по връчването на наградите „Оскар“ догодина, е, че искам да чуя как Ейдриън Броуди завършва речта си“, пошегува се О'Брайън, визирайки прекомерно дългата благодарствена реч на актьора тази година.

В началото на този месец О'Брайън за първи път води шоуто, което привлече най-голямата аудитория за излъчване от пет години насам, въпреки че филмът победител - „Анора“, беше сравнително малък по мащаб.

Forget the pot of gold—this St. Patrick’s Day, we’re giving you something even better. @ConanOBrien is officially returning to host the 98th Oscars! pic.twitter.com/Z2zOKbGO5Q