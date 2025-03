Starbucks ще плати 50 млн. долара на мъж след инцидент с горещ чай

Съд в Лос Анджелис нареди на Starbucks да изплати 50 милиона долара обезщетение на Майкъл Гарсия, след като той получи тежки изгаряния при инцидент в едно от заведенията на веригата в Калифорния. Решението, което беше взето след кратко заседание, предизвика широк обществен интерес.

Какво се случи?

На 8 февруари 2020 г. Майкъл Гарсия, който работи като доставчик в Лос Анджелис, взел три напитки от Starbucks на обслужващо гише. Според обвинението, баристата не е закрепил добре капака на една от чашите с горещ чай, което довело до разливане на напитката в скута на Гарсия. В резултат на това той получил изгаряния от трета степен и трайни увреждания на гениталиите.

Охранителни камери запечатали момента, в който служителят подава подноса с напитките. Кадрите показват, че една от чашите е била поставена накриво, което подкрепя версията на пострадалия. Съдебното жури обсъждало случая само 40 минути, преди да вземе решение в негова полза.

Адвокатът на Гарсия разкри, че клиентът му е претърпял две операции на интимните части и се е сблъскал със сериозни проблеми в личния си живот. Според него това „ужасно нараняване“ е променило живота на Гарсия завинаги.

A delivery driver who needed skin grafts after being burned when a hot tea from Starbucks spilt into his lap has been awarded $50m in damages.



🔗 Read more

https://t.co/5LLf5PL4i0