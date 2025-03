„Доста морави трябва да окосиш": Бен Афлек отказа на сина си обувки за 6000 долара

Бен Афлек може да притежава милиони, но децата му не разполагат с привилегията да харчат безконтролно. Това стана ясно на скорошно събитие, когато 13-годишният му син Самюел посегна към чифт ексклузивни маратонки Dior Air Jordan 1 на стойност 6000 долара, а баща му твърдо отказа да ги купи, съобщава CNBC Make It.

„Много морави трябва да окосиш“, пошегувал се Афлек, обяснявайки на сина си, че не всичко може да се получи даром. „Харесваш ги само защото са скъпи“, допълнил актьорът.

