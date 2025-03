НАСА публикува първите СНИМКИ с висока разделителна способност на лунен залез

НАСА и американската компания "Файърфлай Аероспейс" (Firefly Aerospace) разкриха първите изображения с висока разделителна способност на лунен залез, направени от роботa, който кацна на повърхността на Луната в началото на март, съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Бяла повърхност, докъдето погледът стига, зелен ореол и три светли точки в небето: Слънцето, Земята и Венера. Така изглежда залезът на Луната.

Тези изображения биха могли да позволят на учените най-накрая да разгадаят тайната на това сияние на лунната повърхност, наблюдавано за първи път от спътника на Земята през 60-те години на миналия век.

„Ще ни е нужно време, за анализираме всички изображения“, каза Джоел Кърнс, служител на НАСА, на пресконференция във вторник. Сиянието е наблюдавано за първи път през 60-те години на миналия век от сондите на НАСА, а по-късно и от астронавтите. Едно от възможните обяснения е, че то се дължи на левитацията на частици лунен прах, огрени от слънчевите лъчи.

Изображенията, представени тази седмица, са направени от „Блу гоуст“ – робот, разработен от "Файърфлай Аероспейс" по поръчка на НАСА. Той кацна на Луната в началото на март и прекара две седмици в провеждане на широк спектър от научни експерименти, както и в правене на други снимки, включително на слънчево затъмнение.

