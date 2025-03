Астронавтите на НАСА се върнаха на Земята след 286 дни в Космоса

Астронавтите на НАСА Бъч Уилмор и Суни Уилямс се завърнаха на Земята, завършвайки по този начин сагата, започнала с неуспешен тестов полет преди повече от девет месеца, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Капсулата на „Спейс Екс“ кацна с парашут в Мексиканския залив, близо до бреговете на Флорида. Астронавтите излязоха от капсулата, като махаха и се усмихваха на камерите, докато посрещащите екипи ги изнасяха на носилки за рутинни медицински прегледи.

Всичко започна с неуспешен изпитателен полет на „Боинг“ миналата пролет. Двамата астронавти трябваше да се завърнат около седмица след изстрелването на новата капсула „Старлайнър“ на „Боинг“ на 5 юни. Заради възникнали технически проблеми астронавтите трябваше да останат на Международната космическа станция (МКС) и се очакваше да се завърнат през февруари, но проблемите с капсулата на „Спейс Екс“ добавиха още един месец закъснение.

🔗: https://t.co/zWMkcVBmtK Sunita “Suni” Williams and Barry “Butch” Wilmore are officially back home. (🎥: NASA) pic.twitter.com/d4zH8yVr0R

В крайна сметка Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс прекараха 286 дни в космоса – с 278 дни повече от предвиденото при изстрелването им. Те обиколиха Земята 4576 пъти и изминаха 195 милиона километра.

WATCH: NASA astronauts Suni Williams and Butch Wilmore exit capsule on Earth after nine unexpected months in space. pic.twitter.com/RKGjnDSNtK