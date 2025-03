Кристина Апългейт влизала в болница над 30 пъти заради "невъобразима" болка от множествената склероза

Известната актриса Кристина Апългейт разкри, че е била хоспитализирана над 30 пъти поради сериозни стомашно-чревни проблеми, причиняващи „невъобразима болка“, като част от нейната тежка битка с множествената склероза.

53-годишната звезда от сериала „Женени с деца“ направи откровените признания в юбилейния епизод на своя подкаст „MesSy“, който води съвместно с актрисата Джейми-Лин Сиглър. Апългейт коментира състоянието си, провокирана от въпрос на слушателка, която описва подобни симптоми – ежедневно повръщане и диария.

„Това е много важно, защото през последните три години, откакто ми поставиха диагнозата, бях в болница над 30 пъти заради повръщане, диария и болка, която не мога да опиша с думи“, разказва Апългейт.

Тя подчертава, че през този период лекарите са ѝ направили „всички възможни изследвания“ и многократно е била подлагана на облъчване от CT скенери и други диагностични процедури. Въпреки множеството тестове, причината за тези симптоми дълго време остава неясна.

