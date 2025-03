Том Круз ще бъде удостоен с най-високото отличие на Британския филмов институт

Том Круз изразява благодарността си, след като на 20 март стана ясно, че ще бъде удостоен с най-високото отличие на Британския филмов институт (БФИ) - стипендията на БФИ.

Стипендията се присъжда за постиженията на Круз в продължилата десетилетия кариера, както и за приноса му към британската филмова индустрия като продуцент, заснел множество проекти във Великобритания. Това включва неговата „Мисия: Невъзможна“, които са заснети на място в Лондон, Бирмингам и Йоркшир, пише БГНЕС.

Следователно подкрепата на Круз за британската филмова индустрия е довела до отглеждането на множество таланти в страната, като е осигурила работни места, умения и обучение на гражданите на Обединеното кралство. Възпитаниците на Филмовата академия на БФИ и програмата BFI Future Skills са работили по последните два филма „Мисия: Невъзможна“.

