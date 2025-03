Нова холивудска двойка? Том Круз заведе Ана де Армас на разходка с хеликоптер (СНИМКИ)

Холивудските звезди Том Круз и Ана де Армас озариха небето по време на второто си публично появяване за годината, пристигайки със стил с хеликоптер на лондонския хелипорт.

62-годишната звезда от „Топ Гън“ и 36-годишната актриса от „Блондинка“ изглеждаха в отлично настроение при кацането си в петък. Круз се шегуваше с екипажа и си говореше оживено с хората наоколо, докато де Армас се усмихваше приветливо до него. Актьорът от „Мисията невъзможна“ бе заложил на кафява риза с копчета и черни дънки, докато чаровната му колежка предпочете удобството на черно палто, бяла тениска и панталони.

Ден по-рано двамата отново бяха засечени на същото място. Представителите на Круз и де Армас все още не са отговорили на запитванията на Page Six за коментар относно честите им срещи.

TC at the Heliport with Ana de Armas. #TomCruise pic.twitter.com/1qoKf6abJ5