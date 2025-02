Минди Калинг получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

Актрисата Минди Калинг получи 2800-ата звезда на Алеята на славата в Холивуд по време на церемония в Лос Анджелис на 18 февруари.

Представители на Търговската камара на Холивуд връчиха звездата на Калинг в знак на признание за работата ѝ по телевизионни предавания като „Офисът“, „Проектът Минди“, „Сексуалният живот на колежанките“ и „Never Have I Ever“.

Обръщайки се към публиката, Минди благодари на всички за присъствието и призна, че е „невероятно приятно“ да получи отличието.

„Това е един от моментите, в които ще се принудя да изживея момента. Толкова съм щастлива; обичам признанието“, пошегува се тя, цитирана от БГНЕС.

„Аз съм хиндуистка и практикуваме кремация, което е красива традиция, която моите предци са изпълнявали в продължение на хиляди години, и аз също ще го направя. Но също така съм обсебена от наследството. Затова понякога се разочаровам, че няма да имам гроб, но това? Това е много по-добре от гроб“, заяви актрисата.

Mindy Kaling is touched after receiving a star on the Hollywood Walk of Fame and hearing B.J. Novak's emotional speech for her. 🥹⭐ pic.twitter.com/TM3IqLe20E