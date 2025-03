Марго Роби снима първия си филм след раждането - "Брулени хълмове" (СНИМКИ)

Австралийската звезда Марго Роби отново облече булчинска рокля, макар и само за нуждите на новата ѝ филмова роля. 34-годишната актриса бе заснета на снимачната площадка на най-новата адаптация на класическия роман от 1847 г. „Брулени хълмове“, режисирана от носителката на „Оскар“ Емералд Фенъл. Във филма си партнира с актьора Джейкъб Елорди.

На кадрите от снимачната площадка Роби изглежда великолепно в пищна булчинска рокля с романтично открити рамене и обемна пола. Това е една от първите визии на звездата след раждането на първото ѝ дете от съпруга ѝ Том Акърли. Впечатляващата фигура на Марго след раждането бе подчертана от пристегнатия корсет на роклята.

