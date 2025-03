Първи кадри на Джуд Лоу като Путин (СНИМКИ)

Снимките на един от най-обсъжданите предстоящи филми вече са в ход. В латвийската столица Рига започна заснемането на политическия трилър „Магьосникът от Кремъл“, който проследява ключови събития от бурните 90 години в Русия. Проектът е дело на прочутия френски режисьор Оливие Асаяс, а в центъра на вниманието е не кой да е, а самият Джуд Лоу, който ще се превъплъти в образа на Владимир Путин.

Първите кадри от снимачната площадка вече циркулират в социалните мрежи, разкривайки впечатляващата трансформация на Лоу – с характерен грим и стилизирана визия, облечен в строг костюм, лъснати обувки и класическо черно палто. До него се виждат актьори, изпълняващи ролите на влиятелни дипломати и световни лидери.

Филмът е вдъхновен от едноименния роман на италианския писател Джулиано да Емполи, който се превърна в бестселър и предизвика голям международен интерес. Историята проследява възхода на руския лидер – от Втората чеченска война и трагедията с подводницата „Курск“, до Оранжевата революция в Украйна. В центъра на повествованието стои измисленият персонаж Вадим Баранов – харизматичен артист, който поема ролята на медиен стратег на младия офицер от ФСБ, Владимир Путин.

