Новият хит на Нетфликс: Как „Adolescence“ се превърна в сензация

Кой би предположил, че четирисериен минисериал сред стотици криминални заглавия в каталога на Нетфликс ще се превърне в световен феномен? И все пак, точно това се случва с Adolescence – продукция, която не само че завладя зрителите, но вече поставя и рекорди за платформата.

Само за две седмици Adolescence натрупа впечатляващите 66,3 милиона гледания – повече от всеки друг лимитиран сериал в историята на Нетфликс. Дори хитът The Queen’s Gambit не натрупа толкова гледания за същия период.

За да добиете представа за мащаба на успеха – вторият най-гледан сериал в последната класация на Нетфликс, The Residence, е събрал „едва“ 6,4 милиона гледания. Adolescence напълно завладя първото място в топ 10, а всичко сочи, че ще остане там за дълго. С такива темпове сериалът скоро може да се нареди сред най-гледаните заглавия на Нетфликс за всички времена.

Ако това се случи, Adolescence ще бъде не само най-гледаният, но и най-високо оцененият сериал в престижната класация. В момента Adolescence има впечатляващ рейтинг от 99% в Rotten Tomatoes, което го нарежда дори над The Queen’s Gambit (96%). Единственият критик, дал негативно ревю, е Инку Кан от The New Yorker, което лиши сериала от перфектен резултат.

Но какво прави Adolescence толкова специален?

Сериалът не само впечатлява с актьорската игра, но и с невероятната си техника – всеки епизод е заснет в един-единствен кадър, който продължава цял час. Без монтажни трикове, без скрити преходи – всичко е заснето в реално време, което изисква невероятни усилия както от екипа, така и от актьорите.

Най-запомнящият се момент е епизодът, в който персонажът на Оуен Купър – Джейми Милър, е пред камерата през цялото време. Това е дебютната му роля, но изпълнението му е толкова силно, че вече се говори за бъдещи големи проекти за младия актьор.

Adolescence е феномен, който не просто поставя нови стандарти, а и доказва, че смелите творчески решения могат да се отплатят.