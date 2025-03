Люис Хамилтън и София Вергара се разделиха след краткия си романс

Любовната авантюра между седемкратния шампион във Формула 1 Люис Хамилтън и звездата от сериала "Модерно семейство" София Вергара вече е в миналото, съобщава американската платформа RadarOnline. Според източници, близки до двойката, отношенията им са приключили, въпреки че първоначално изглеждали обещаващи.

През януари 40-годишният пилот и 52-годишната актриса бяха забелязани на обяд в Ню Йорк, което предизвика вълна от спекулации, че между тях се заражда романтична връзка. Двамата бяха уловени в отлична форма и настроение, усмихнати и увлечени в оживен разговор. Според очевидци от TMZ, София едва докоснала храната си, тъй като била напълно фокусирана върху Хамилтън.

Източници твърдят, че София Вергара е гледала сериозно на връзката и е смятала Хамилтън за „перфектния партньор“. Въпреки това, ентусиазмът на Хамилтън постепенно охладнял, оставяйки актрисата с усещане за емоционално изоставяне. Двамата поддържат "контакт“, но той е по-скоро едностранен – основно от страна на Вергара.

„Тя е тази, която се опитва да поддържа връзката и се надява на нещо повече, но получава малко в замяна“, споделя запознат източник.

Lewis Hamilton's 'romance with Sofia Vergara is OVER' - with the Modern Family star, 52, feeling 'abandoned' after being given the cold shoulder by the F1 legend https://t.co/IOG1EmGIBR