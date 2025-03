Откриха гробница отпреди 3600 г. на неизвестен египетски фараон (СНИМКИ)

Археолози откриха внушителна варовикова погребална камера на неизвестен древноегипетски фараон край град Абидос, Египет, съобщи агенция Ройтерс. Според експертите находката е на приблизителна възраст от около 3600 години, като датира от периода между Средното и Новото царство, известен като Втори преходен период (1640-1540 г. пр.н.е.).

Откритието бе направено на седем метра под земната повърхност в древния некропол близо до Абидос. За находката съобщиха археолози от Египет, съвместно с изследователския екип на Пенсилванския университет. Това е второто значимо разкритие на гробница на древноегипетски владетел от началото на тази година.

Погребалната камера, разположена на около десет километра от бреговете на река Нил, първоначално е имала надписи с името на погребания владетел, но те са били почти напълно унищожени от набези на древни иманяри. Върху запазените фрагменти от стените на камерата археолозите откриват йероглифни текстове и изображения на богините Изида и Нефтида, традиционно свързани с погребалните ритуали.

⭕️ Archaeologists Find Huge Tomb of Unknown Pharaoh in Egypt. The burial chamber most likely belonged to a ruler in a line of kings once lost to history, researchers said. “It’s a new chapter in investigating this dynasty,” one noted.

