Нови обвинения срещу Ник Картър: Жена твърди, че е била сексуално насилена и заразена с полово предавани инфекции

Звездата от Backstreet Boys, Ник Картър, отново е в центъра на сериозен скандал. В ново съдебно дело, заведено в САЩ, жена на име Лаура Пенли обвинява 45-годишния певец в сексуално насилие, случило се около 2004 г., когато тя е била на около 19 години. Според иска, в резултат на тези действия тя е била заразена с полово предавани инфекции, които по-късно са довели до развитие на рак на маточната шийка, съобщава People.

Адвокатите на Картър категорично отхвърлиха обвиненията, определяйки ги като „лъжи и злоупотреба със съдебната система“.

В съдебния иск Пенли твърди, че е имала повтарящи се интимни срещи с Картър между декември 2004 и февруари 2005 г., когато го е посещавала в Лос Анджелис. Първоначално отношенията им били по взаимно съгласие, но според Пенли всичко се променило при посещение в апартамента му в Холивуд. Тогава, въпреки неколкократните ѝ молби да използва презерватив, Картър отказал, уверявайки я, че е „чист“.

Пенли подчертава, че преди връзката си с Картър никога не е имала незащитен полов контакт с друг партньор.

По-късно, при друго посещение, когато според Пенли тя е отишла с идеята просто да гледат филм, Картър ѝ казал, че единствената причина да е там е, за да правят секс. Тя твърди, че той я е изнасилил в леглото си, въпреки многократните ѝ откази. Впоследствие ѝ било казано да мълчи, защото „никой няма да ѝ повярва“. Въпреки това, месеци по-късно, певецът ѝ се извинил и тя отново го посетила — според нея, тогава се е случило второ насилие.

Nick Carter Accused of Sexually Assaulting Woman and Giving Her STDs That Led to Cervical Cancer: Lawsuit https://t.co/r4FTvbloYm