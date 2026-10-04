Какво предизвика протестите и безредиците във Франция

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Франция е изправена пред най-сериозната вълна от ученически протести за последните години. Движението започна в средата на септември в училища от парижкия регион, но за по-малко от две седмици се разпространи в различни части на страната. Първоначалният спор беше за условията в класните стаи и недостига на учители. След блокади, палежи и сблъсъци с полицията темата вече е по-широка: кой носи отговорност за насилието и може ли държавата да възстанови реда, без да задълбочи недоверието сред младите хора.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи на 1 октомври протестни действия са отчетени в 1027 училища, от които 222 са били блокирани. В същия ден са извършени 1949 ареста. Според обобщение на Асошиейтед прес до 3 октомври броят на задържаните от началото на седмицата е достигнал около 5000, като приблизително 85 процента от тях са непълнолетни. Различията между числата се обясняват с различния период, за който са изчислени данните.

Властите съобщават и за стотици ранени. Министърът на образованието Едуар Жефре посочва 170 пострадали ученици и 65 служители в образованието от началото на протестите. Ройтерс цитира националната полиция, според която са ранени и над 600 полицаи. Тези данни включват различни дни и категории пострадали, поради което не дават единна картина за общия брой на ранените.

Началото е в училищата, а не на улицата

Първите демонстрации са свързани с конкретни проблеми в училищата. Ученици и учители говорят за незаети преподавателски места, пренаселени класове, дълги учебни дни и сгради, които се нуждаят от ремонт. В някои училища са заснети течове, повредени тавани, счупено оборудване и наличие на плъхове. В по-бедните предградия недоволството е свързано и с усещането, че качеството на образованието зависи от квартала, в който е родено детето.

Учениците поставят под въпрос и прехода от училище към университет. Сред споменаваните теми са претоварените програми, системата за кандидатстване и липсата на достатъчно внимание от страна на властите. „Искаме да се говори за претоварените графици, системата, учителите и хората, които не ни слушат“, казва пред Асошиейтед прес 18-годишната Салама Гаргури, участничка в протест в Париж.

Така първоначално социалното и образователното недоволство се превръща в политически въпрос. За учениците лошото състояние на училищата е резултат от години на недостатъчни инвестиции. За правителството протестите вече са свързани с разрушаване на обществен ред, а не само с легитимни искания.

Къде се пречупи протестът

Ескалацията настъпва, когато блокадите излизат от училищните дворове и се пренасят по улиците. В Париж, Лил, Лион, Нант, Тулуза, Марсилия и други градове са регистрирани сблъсъци, хвърляне на предмети, палежи на контейнери и щети по сгради. В Нант е повредено училище при пожар. Полицията използва сълзотворен газ и мобилизира специализирани части.

Важна особеност е, че протестиращите не представляват единна организация. Льо Монд описва движението като смес от ученици, студенти, учители, политически активисти и младежи, които не са свързани с конкретните училища. Част от участниците настояват за промени в образованието, докато други се включват основно при сблъсъците. Именно тази разнородност прави трудно разграничаването между мирно протестиращи ученици и хора, дошли с намерение да провокират безредици.

Парижкият полицейски началник Патрис Фор заявява, че движението вече е „излязло от контрол“, и призовава към връщане към мирни форми на протест. Правителството твърди, че насилието е било използвано от радикални леви групи. Според информация, цитирана от Ройтерс, на кризисно заседание на властите са били обсъждани твърдения за роля на представители на „Непокорна Франция“ и близки до тях организации. Това е политическо твърдение, което партията отхвърля като опит да бъде дискредитирано ученическото недоволство.

Защо кризата е по-голяма от училищата

Протестите се развиват в момент, когато Франция едновременно обсъжда бюджетни ограничения, състоянието на публичните услуги и бъдещето на политическия модел след Еманюел Макрон. Президентът няма право да се кандидатира за трети последователен мандат, а президентските избори през май 2027 г. вече оформят поведението на партиите.

Това превръща всяка мащабна демонстрация в предизборно поле. Правителството се стреми да покаже контрол и твърдост, докато левите партии се опитват да представят протестите като доказателство за провал на публичните услуги. Националното събиране също може да използва безредиците, за да постави акцент върху сигурността, дисциплината и миграцията, дори когато първоначалните искания са били свързани с образованието.

Съществува и риск силовият отговор да задълбочи кризата. Льо Монд съобщава за случаи на сериозно ранени ученици при полицейски операции, докато синдикатите на учителите твърдят, че реакцията на властите е непропорционална. Полицията и правителството от своя страна посочват нападенията срещу служители и мащаба на материалните щети. Така спорът вече е не само за училищата, но и за границите на употребата на сила.

Какво може да последва

Първият сценарий е ограничаване на протестите чрез комбинация от полицейски мерки и конкретни обещания за училищата. За това ще е необходимо правителството да посочи срокове за назначаване на учители, ремонт на сградите и промени в учебната натовареност. Само призиви за ред вероятно няма да отговорят на първоначалните причини за недоволството.

Вторият сценарий е разширяване на движението чрез включване на учители, студенти и синдикати. За 6 октомври е планиран нов национален ден на демонстрации. Ако протестите останат мирни и съчетаят училищните искания с теми като бюджета и неравенствата, натискът върху правителството ще нарасне. Ако отново има палежи и нападения, властите ще получат аргумент за още по-твърда реакция.

Третият сценарий е политическо пренасочване на кризата. В този случай образованието ще остане поводът, но основният сблъсък ще бъде между партии, които спорят за реда, публичните разходи и бъдещето след Макрон. Изходът ще зависи от това дали властите ще успеят да разделят реалните ученически искания от организираното насилие, без да представят всички протестиращи като нарушители. Именно там се намира същинският въпрос пред Франция: не само как да прекрати безредиците, а как да възстанови доверието в институциите, което ги направи възможни.

Източници: Ройтерс, Льо Монд