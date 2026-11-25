ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бизнесът не може да си позволи да бъде само наблюдател на проблемите в образованието. Той вече участва в подготовката на бъдещите специалисти чрез партньорства с училища и университети, практически обучения и разработване на образователни програми. Но може да има още по-активна роля в намирането на решения за системните проблеми – от подкрепата за училищата с най-слаби резултати до ефективното използване на AI в класната стая. Какви конкретни промени са необходими и как бизнесът може да допринесе за тях? По темата пред ФАКТИ говори Александра Мирчева, програмен директор „Образование и умения“ в Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).



- Г-жо Мирчева, резултатите от PISA очертаха сериозни дефицити в уменията на българските ученици. Кои са основните причини за това влошаване и защо България не успява да обърне тенденцията през последните години?

- Резултатите от PISA не са изненада. Те продължават тенденция от десетилетие и причините са системни. От 2015 г. насам делът на учениците под базовото ниво по четене е нараснал със 17 процентни пункта. Виждам три основни причини. Първата е, че училището все още учи предимно да възпроизвеждаме знания, а PISA мери дали можем да ги приложим в реални житейски ситуации. Учебните програми и изпитите вървят в една посока, а уменията, които изисква светът - в друга. Втората е неравенството. При нас социалният произход на детето предопределя резултата му повече, отколкото в повечето страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Третата е, че през годините имаше много добри намерения за реформи, но рядко сме ги довеждали докрай и почти никога не сме измервали ефекта им.

Тази година Българската работодателска асоциация на иновативните технологии (БРАИТ), част от която е AIBEST, организира кръгла маса с Андреас Шлайхер, директор „Образование и умения“ в ОИСР и създател на PISA, и бизнес лидери от сектора.



Посланието му беше ясно - PISA не е присъда, а червена лампа.



Страните, които са обърнали тенденцията, не са намерили едно решение за всички проблеми. Избрали са няколко приоритета, инвестирали са в учителите и са се придържали към курса години наред, независимо кой управлява. Това е пътят и за България.



- Според данните 58% от българските петнадесетгодишни не достигат базовото ниво по четене, а 57% са под минимума по математика. Какво означава това за бъдещата работна сила и конкурентоспособността на българската икономика?

- Тези ученици ще влязат на пазара на труда между 2030 и 2035 г. и ще работят около 40 години. С други думи, днешните резултати от PISA описват работната сила на България до средата на века. Базовото ниво в PISA не е висока летва. То означава да разбереш текст и инструкция, да прецениш дали една информация е надеждна, да сравниш две оферти и да избереш по-изгодната. Повече от половината ни ученици не могат да направят това. А върху тези умения се гради всичко останало - програмиране, анализ на данни, работа с AI, инженерни и финансови компетентности. Без основата надграждането става скъпо и бавно, а понякога невъзможно.

В нашия сектор това вече се вижда. По данни от годишния доклад на AIBEST за 2024/2025 г. приходите в сектора растат със 7,6%, а заетостта - с 0,2%. Компаниите растат чрез по-висока производителност и по-сложни услуги, а за тях трябват хора с по-високи умения. Ако не ги намерят тук, ще ги търсят другаде. Държавата би загубила и инвестицията, и данъците, и шанса младите хора да имат добре платена работа в България. Проблемът е и в другия край на скалата. Едва между 1 и 3% от учениците ни постигат най-високите нива, при 6 до 8% средно за ОИСР. Това са бъдещите инженери, изследователи и предприемачи, от които зависи икономика с висока добавена стойност.



- Често посочвате, че резултатите от PISA са пряко свързани с дългосрочния икономически растеж. Каква може да бъде цената за България, ако не предприемем навременна образователна реформа?

- Цената е твърде висока. Според Андреас Шлайхер,



ако всички български ученици достигнат базово ниво на функционална грамотност, това би донесло около 434 млрд. долара икономически ползи за страната ни в дългосрочен план - около три пъти сегашния брутен вътрешен продукт.



Затова гледам на резултатите от PISA като на прогноза за икономиката. Всяка година забавяне е още един випуск, който излиза от училище без нужните умения. Това се наваксва скъпо. Плащаме го с по-ниска производителност, по-малко иновации и по-слаба позиция, когато инвеститорите сравняват България с други страни в региона. Има и обнадеждаваща страна. Впоследния цикъл на PISA страни като Турция, Черна гора и други показват, че обръщането на тенденцията е възможно, когато има ясна национална цел и тя се следва повече от един мандат.



- Разликата между най-облагодетелстваните и най-уязвимите ученици у нас достига 101 точки при 85 точки средно за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Какви промени са необходими, за да се преодолеят образователните неравенства и да получат всички деца реален шанс за развитие?

- ОИСР приравнява около 20 точки в PISA на една учебна година. Тоест 101 точки означават пет години разлика между двама 15-годишни ученици.



Ако единият има умения на ниво 9. клас, другият е на ниво 4. клас. Можете да си представите колко голяма е ножицата.



Като част от БРАИТ се застъпваме за две ключови мерки: Целева подкрепа за училищата с най-слаби резултати - оздравителна програма с отделен план за всяко училище. По данни на Института за пазарна икономика над 200 училища в България имат среден резултат под „Среден 3“ на матурата по български език и литература. И езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно български език. Все повече деца постъпват в училище, без да владеят достатъчно езика на класната стая, което силно затруднява ученето и напредъка им. Реформата в момента се обсъжда в Народното събрание и смятаме, че трябва да намери спешно и ефективно решение.

В тази връзка участвахме в учредяването на European Literacy Coalition - инициатива на Европейската комисия за грамотността. Ангажирани сме бизнесът с висока добавена стойност в България да участва активно, за да станат базовата и функционалната грамотност водещ приоритет за бъдещето на икономиката ни.



- България се стреми да привлича инвестиции във високотехнологични производства, научноизследователска дейност и услуги с висока добавена стойност. Може ли недостигът на добре подготвени кадри да се превърне в основна пречка пред този модел на икономическо развитие?

- Да, и то вече се случва. Когато една компания избира къде да отвори център за разработка или сложни услуги, първият въпрос е дали ще намери хората. Данъците и инфраструктурата са важни, но решението се взема и според наличния талант и човешки ресурс. Инвестициите в икономика с висока добавена стойност и подобряването на качеството на образованието трябва да вървят заедно.

Бизнесът не трябва да чака готовите кадри на изхода на университета, а да бъде партньор още в процеса на обучение. В AIBEST имаме добри примери за това. Над седем години развиваме магистърска програма съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а тази есен стартирахме нова магистърска програма и с Икономическия университет - Варна. Ключово е програмите да се изработват съвместно и да следват актуалните развития и нуждите на бизнеса. Лектори от компаниите предават на студентите най-актуалното знание, работят с тях по реални бизнес казуси и им дават картина за бъдещото развитие на динамична индустрия като нашата, която няма да намерят в учебниците.



- Изкуственият интелект променя пазара на труда и автоматизира все повече рутинни дейности. Подготвя ли българската образователна система учениците за професиите на бъдещето, или продължава да ги обучава предимно за свят, който вече се променя?

- Нашето образование по-скоро догонва развитието на пазара на труда. Изкуственият интелект най-лесно замества точно това, на което учим учениците си - да възпроизвеждат информация и факти.



Ако продължим да ги учим и оценяваме за това, ги подготвяме за работа, която AI вече върши много по-добре.



Затова трябва да развиваме фундаменталните умения - четене с разбиране, математическо мислене, научни компетентности, критично мислене, решаване на проблеми и умение за учене. Конкретните инструменти и езици за програмиране се сменят бързо. Фундаменталните умения остават и позволяват на човек да усвои всяка следваща технология.



- Според представени данни 41% от учениците у нас използват AI чатботове за учебна работа поне веднъж седмично. Как училищата могат да превърнат тази практика в инструмент за развитие на критичното мислене, вместо тя да насърчава механичното възпроизвеждане на информация?

- Анализът на PISA показва, че учениците, които използват AI в процеса на учене с подкрепата на учителите си и оценяват критично генерираното съдържание, се представят значително по-добре от тези, които го ползват, за да получат например готов отговор на домашното си. Училищата могат да започнат с няколко практични неща, които препоръчва и рамката за AI грамотност на ОИСР и Европейската комисия:

-- Проверка на генерираното съдържание - ученикът сравнява отговора на чатбота с надеждни източници и решава дали да го приеме, поправи или отхвърли

-- Осъзнат избор кога да се използва AI - и кога задачата се прави самостоятелно, с ясни правила как се посочва, че е използван

-- Оценяване на процеса - учителят гледа как ученикът е стигнал до извода, а не само крайния текст

-- Обща отговорност - AI грамотността е задача на всички учители, не само на учителя по информатика

За да се случи това във всяко училище, подкрепяме въвеждането на нова роля - координатор на дигиталната трансформация. Предложението в момента се разработва в Министерството на образованието и науката (МОН). Такъв човек във всяко училище би помогнал технологиите да се използват смислено, според нуждите на конкретното училище. За директорите и учителите това означава по-малко администрация и помощ при подготовката и персонализираното преподаване. За учениците - по-добро и по-осъзнато учене с технологиите.





- Любопитството, постоянството и нагласата за развитие са сред уменията, по които българските ученици изостават спрямо връстниците си от ОИСР. Как образователната система може да развива тези качества и каква е ролята на учителите и родителите в този процес?

- Това са умения, които работодателите ще ценят все повече в следващите години. Те подкрепят и по-добрите академични резултати - по-високото любопитство се свързва с почти цяла учебна година преднина в резултатите.



Любопитството се развива, когато детето има право да пита, да опитва и да греши. Ако в класната стая има само един верен отговор и грешката се наказва с ниска оценка, децата бързо спират да рискуват.



Ученето чрез проекти и реални задачи, обратната връзка, която казва как да се подобриш, и похвалата за усилието изграждат именно тази нагласа. Затова настояваме за реформа в учебните програми и в оценяването. Докато изпитът награждава наизустяване и възпроизвеждане на факти, училището ще учи на това. Когато оценяването започне да цени мисленето, разсъждението и аргументирането, класната стая ще се промени заедно с него.

Ролята на родителите е не по-малко важна. Данните на ОИСР показват, че учениците, на които родителите са чели редовно в първи клас, на 15 години се представят средно с 25 точки по-добре по четене - повече от година учене. Резултатите са по-добри и когато родителите редовно разговарят с децата си за училището. Понякога е достатъчно да ги попитаме какво са научили днес, а не само каква оценка са получили.



- Посочвате, че успешните образователни реформи могат да доведат до подобрение на резултатите в рамките на два цикъла на PISA, или около шест години. Кои три конкретни мерки трябва да бъдат предприети незабавно и как да се гарантира, че реформата няма да бъде прекъсната при смяна на правителството?

- Шест години са по-малко от два пълни мандата, но политическата динамика у нас може да бъде сериозна. Затова предлагаме мерки, които могат да започнат веднага:

-- Функционалната грамотност като национален приоритет - с цел намаляване на дела на учениците под базовото ниво и ранна диагностика на четенето и математиката.

-- Подкрепа за учителите и за най-слабите училища.

-- Пътна карта за учебните програми и оценяването с конкретни срокове - така, както са направили повечето успешни държави.

Най-важното обаче е реформата да е дългосрочна. Мисля, че тук са важни три фактора. Първо, целите да са измерими и публични - когато всеки вижда напредъка, спирането на процеса има политическа цена. Второ, финансирането да е многогодишно. Следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за 2028-2034 г. ни дава възможност да заложим правилните приоритети, които ще доведат до реални резултати. Трето, реформата се нуждае от широка подкрепа извън правителството, при която бизнесът, учителите, родителите и експертните организации стоят зад едни и същи цели.



- Често предлагате по-тясно партньорство между бизнеса и Министерството на образованието и науката. Какво конкретно може да направи бизнесът, за да помогне на училищата да подготвят по-добре бъдещите специалисти, и как ще измерим дали тези усилия действително дават резултат?

- Бизнесът може да участва активно в създаването и изпълнението на образователни политики и програми. Скорошен пример за това е работата ни в секторните съвети за актуализирането на списъка на професиите в професионалното образование и обучение. Участвахме в осъвременяването списъка, в създаването на нови професии, както и в разработването на учебните програми за тях.

Вярвам, че бизнесът може и трябва да подкрепя и учителите - да им дава достъп до най-актуалното съдържание, технологии и развития в индустрията и да бъде по-близо до класната стая. На практика правим това с Техническата академия на AIBEST. Тя свързва училището с бизнеса. Ученици от 10. до 12. клас от различни градове в страната работят в екипи по реален бизнес казус, подкрепени от ментори от компаниите. В продължение на три седмици създават работещ продукт. Няма един верен отговор - накрая представят решенията си пред жури, което отличава най-добрите проекти и дава на всички ценна обратна връзка. Така учениците развиват не само технически умения, но и някои от най-ценените умения за професионална реализация - работа в екип, комуникация, решаване на сложни проблеми, гъвкавост и адаптивност. Следим и резултата - колко от участниците избират технологични и инженерни специалности и колко училища продължават да работят с нас. Една академия обаче не променя цялата система. Затова сме в диалог с МОН, за да могат добрите практики да се превръщат в модели, които достигат до много повече училища. Вярваме, че AIBEST и БРАИТ могат да бъдат надежден партньор на държавата в дигиталната трансформация на училищното образование.