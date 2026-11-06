Мохамед Халаф: Мелони изпревари Юги Джи в Италия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Италианската министър-председателка Джорджия Мелони направи само за 24 часа това, което мъжете от Европейския съюз не успяха да постигнат през последните 30 години!

Новата политика, въведена от Мелони за спиране на безредиците в Италия, изуми цяла Европа.

За да овладее насилствените протести, провеждани в името на студентите, тя представи решителен план, наречен „Доктрина за борба с безредиците“.

Мелони заяви ясно:

„Ако излезеш на улицата и сееш хаос, ще изпразним банковите сметки на родителите ти!“

Всеки, който участва в насилствени протести, ще получи 5 години затвор и глоба от 20 000 евро.

Тя разбра, че маскираните бунтовници, финансирани от чужбина, не могат да бъдат спрени само със сълзотворен газ. Реши да пресече логистичната и финансовата подкрепа зад тях.

Когато започнах да налагам тежки глоби на родителите на бунтовниците и разположих 500 военни в Милано, изведнъж никой вече не знаеше къде са изчезнали всички тези млади активисти, които се виждаха по улиците, нито в какви пещери са се скрили!

Това е остър отговор на заговорите за „новия световен ред“ на милиардерите, които финансират неправителствени организации, за да дестабилизират независимите държави, и използват младежите като живи щитове.

Когато бяха запълнени финансовите и правните пропуски, които се използваха под претекста на протестите, излезе наяве истината за онези, които разиграват драма под името на революцията.

По мое мнение… това трябва да се приложи и във всички държави по света.