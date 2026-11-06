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Мохамед Халаф: Мелони изпревари Юги Джи в Италия

Мохамед Халаф: Мелони изпревари Юги Джи в Италия

6 Ноември, 2026 16:00 1 352 16

  • италия-
  • безредици-
  • мохамед халаф-
  • санкции-
  • полиция

Това е остър отговор на заговорите за „новия световен ред“ на милиардерите, които финансират неправителствени организации, за да дестабилизират независимите държави, и използват младежите като живи щитове

Мохамед Халаф: Мелони изпревари Юги Джи в Италия - 1
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Мохамед Халаф Мохамед Халаф
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Италианската министър-председателка Джорджия Мелони направи само за 24 часа това, което мъжете от Европейския съюз не успяха да постигнат през последните 30 години!

Новата политика, въведена от Мелони за спиране на безредиците в Италия, изуми цяла Европа.

За да овладее насилствените протести, провеждани в името на студентите, тя представи решителен план, наречен „Доктрина за борба с безредиците“.

Мелони заяви ясно:

„Ако излезеш на улицата и сееш хаос, ще изпразним банковите сметки на родителите ти!“

Всеки, който участва в насилствени протести, ще получи 5 години затвор и глоба от 20 000 евро.

Тя разбра, че маскираните бунтовници, финансирани от чужбина, не могат да бъдат спрени само със сълзотворен газ. Реши да пресече логистичната и финансовата подкрепа зад тях.

Когато започнах да налагам тежки глоби на родителите на бунтовниците и разположих 500 военни в Милано, изведнъж никой вече не знаеше къде са изчезнали всички тези млади активисти, които се виждаха по улиците, нито в какви пещери са се скрили!

Това е остър отговор на заговорите за „новия световен ред“ на милиардерите, които финансират неправителствени организации, за да дестабилизират независимите държави, и използват младежите като живи щитове.

Когато бяха запълнени финансовите и правните пропуски, които се използваха под претекста на протестите, излезе наяве истината за онези, които разиграват драма под името на революцията.

По мое мнение… това трябва да се приложи и във всички държави по света.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    10 7 Отговор
    Като Дучето!

    Коментиран от #8

    16:15 06.11.2026

  • 4 ЧЕТЕМ

    13 8 Отговор
    СЪЧИНЕНИЯТА НА СИРИЕЦА ЩАТЕН СЪТРУДНИК НА БИВШАТА ДС.

    16:15 06.11.2026

  • 5 Друг ефикасен механизъм е

    27 4 Отговор
    да се спират всички социални помощи, безплатното здравеопазване, образование, обществените кухни, плащането на квартира, ток, отопление на всички емигранти които не спазват законите на страната, не работят, крадат, изнасилват. С какво сме длъжни на такива изроди?

    16:17 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    14 4 Отговор
    Да санкционираш родитилете на просетиращите е все едно да арестуват автора за тероризъм, само защото се казва Мохамед.

    16:19 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе Мохамед ага

    14 3 Отговор
    Как ще знаят кого да санкционират след като това са дестки хиляди и са с маски.Тоя е майсто на късия разказ.Фантаст

    16:21 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕС сам си е виновен.

    17 4 Отговор
    Кани ги, събира ги по Средиземно море да не се удавят, и не ги пъди когато войните приключат. Нас обаче ни критикува защо не ги хващаме по границата с Турция и част от тях успяват да се доберат до тях. Не ни позволяват да ползваме оръжие за охрана на границата и да ги вкарваме в затвора за 1г по нашия закон за нелегалното ѝ преминаване. Като дойдат в ЕС се отнасят към тях като към дълго очаквани гости - веднага квартира, мед. обслужване, пари всеки месец, а те хукват по кръчми, бардаци, наркотици, искат джамии, халал, закачат жените, убиват, правят атентати, възмущават се от нашия начин на живот, не искат да работят.

    16:27 06.11.2026

  • 13 Казуар

    10 3 Отговор
    Практика на Израел е къщата на родителите на палестински терорист да бъде взривена.

    16:32 06.11.2026

  • 14 ВКК 5311

    3 3 Отговор
    Браво на Мелони! Ще посмеят ли във Франция и другаде!?

    16:46 06.11.2026

  • 15 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    3 2 Отговор
    Браво ! Аз направо ги пращам на фронта .

    16:54 06.11.2026

  • 16 гост

    3 1 Отговор
    А в България плащаме от данаците си на мюфтийството да ни тормозят с високоговорители от джамиите. Докога ???

    16:54 06.11.2026