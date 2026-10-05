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Слави Трифонов: Василий II е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“

Слави Трифонов: Василий II е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“

5 Октомври, 2026 16:00 2 103 25

  • слави трифонов-
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  • българоубиец-
  • македоноубиец-
  • тленни останки-
  • мощи-
  • цар самуил

Абсолютно ми омръзна да слушам излиянията, лъжите, комплексите, внушенията на едни измислени хора от една измислена държава, посочи лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Василий II е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“ - 1
Снимка: БНТ
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Едно от хубавите неща, породени от факта, че цар Самуил е вече в България, е това, че спорът с така наречените македонци, спорът за това български или македонски цар е цар Самуил, вече приключи. Край. Точка. Стоп. Стига толкова. Абсолютно ми омръзна да слушам излиянията, лъжите, комплексите, внушенията на едни измислени хора от една измислена държава. По-добре щях да се чувствам само ако българите от цяла България, а именно Мизия, Тракия и Македония, посрещаха заедно костите на българския цар Самуил. Но и това ще стане.

От дете, ама наистина от дете, използвам доказателството, че прякорът на Василий Втори е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“. Е, омръзна ми вече, стига толкова.

Ако някой македонец има въпроси, да дойде на екскурзия в България, да види къде е цар Самуил и да млъкне. И преди да си тръгне, да провери кръщелното свидетелство на дядо си, да види, че там пише „българин“, че фамилията на дядо му свършва на „-ов“, а не на „-ски“, и да се успокои. Тия нерви няма кой да му ги върне.

Колкото и да се шегувам обаче, днешният ден беше един прекрасен ден за нас, българите, за нашето самочувствие и за нашата история. Не знам на колко хора е ясно това, но съм сигурен, че в бъдеще броят им ще се увеличава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 3 Отговор
    Василий 2 Любовникоотмъстител

    16:03 05.10.2026

  • 2 честен ционист

    5 7 Отговор
    Славуца се чувства горд, че във всеки по-голям гръцки град има улица с такова име.

    16:03 05.10.2026

  • 3 Славчо

    16 2 Отговор
    Поне може да ги разбереш. Без да крадат история те са нищо - измислена държава с измислена националност.

    16:04 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има ни пак

    8 3 Отговор
    Абе нещо македонците взе напоследък хич да не е можеш да ги дишаш! Много бързо забрави, че искаше да изпратиш българин и македонец в космоса. В знак на приятелство и братство. И ти си нагаждач като всички от твоя калибър.

    16:13 05.10.2026

  • 6 Знаем

    5 2 Отговор
    плешивец.

    16:16 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тракиец

    5 8 Отговор
    Дано наистина са тленните останки на Самуил,че има доста резерви за това.

    Коментиран от #11

    16:17 05.10.2026

  • 9 ку-ку

    7 2 Отговор
    "славата" на славчо дойде след сътрудничество с мафията, за такива хора трябва да се говори като за мъртвитe,или добро,или нищо,в случая НИЩО!

    16:20 05.10.2026

  • 10 Б.си бokлyka !

    4 0 Отговор
    Тоя зулус пак ли ще вика МакедонииооОО !
    Изпра и върна отново Борисов и Пеевски на бял кон, след като заради "ти защо ми спираш моя милиард" и митницата на Таки свали единственото правителство, в което не фигурираха Борисов и Пеевски. Факт !
    И после използва един популярен трик
    "Обвинявай врага си в това, в което самият ти си виновен".
    Същото е като при pdfилията, която се е вихрила в Шоуто на Слави и балета, доказана от Венко в интервю, както и от връзката на дългия с "Къщата на ужасите"

    16:27 05.10.2026

  • 11 мун чо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец":

    няма значение,нали си направих пиар!

    16:28 05.10.2026

  • 12 Ивайлин Свинаров

    2 3 Отговор
    Това са останките на Дългия клоун.Живите мощи...

    16:29 05.10.2026

  • 13 архиепископ на Великоморавия

    4 2 Отговор
    България е империя, ще кажат македонците. Както ВИЗ-АНТИЯ, РОМЕЯ. Византиец не е етнос. Много съм възмутен, когато езикът на който превежда църковните книги Методий, го наричат старобългарски, а той си е църковно славянски. Книжовен език за вси славяни. Та, македонците са славяни. (Свети Методий (братът на Константин-Кирил Философ): Той е ръкоположен за епископ на град Морава (в областта Панония) от папа Адриан II, а по-късно става архиепископ на Великоморавия (Моравски архиепископ) със седалище в столицата Велеград.)

    16:30 05.10.2026

  • 14 Перо

    2 2 Отговор
    Прав е Слави!

    16:34 05.10.2026

  • 15 Позицията по „Френското предложение“

    1 0 Отговор
    След като Народното събрание одобрява т.нар. „Френско предложение“ през лятото на 2022 г. (което прехвърли спора на европейско ниво и заложи вписването на българите в конституцията на РСМ като условие за реални преговори), Трифонов и ИТН се обявяват категорично против. Той определя гласуването му в парламента като „срам“ и предателство спрямо българските национални интереси, аргументирайки се, че ЕС няма да успее да контролира Скопие в изпълнението на ангажиментите.

    16:39 05.10.2026

  • 16 Предложението за „Бартер“ със САЩ

    1 1 Отговор
    (Януари 2022 г.)
    В началото на 2022 г. Трифонов предизвиква сериозен отзвук с коментар във Facebook, в който предлага България да вдигне ветото за РСМ, ако САЩ премахнат визите за български граждани, а страната бъде приета незабавно в Шенгенското пространство. Това изявление бива разкритикувано от критиците му като опит за „търговия с националния интерес“, но той се защити, че това е прагматичен геополитически ход.

    16:40 05.10.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Бих предпочел да е Василий II Македоноубиец. Излиза, че се радваме , че този византиец ни е победил и ослепил.

    16:42 05.10.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Славчо е плагиат.Аз писах първи във Факти още в петък ,че Василий II е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“

    16:42 05.10.2026

  • 19 Мина

    0 0 Отговор
    Тоя нещо ново ли ни казва или само напомня за себе си?

    16:47 05.10.2026

  • 20 Има

    0 0 Отговор
    Улици в Гърция с това име. Василий Българоубиец! Една съм виждал, чувал съм че има и още.

    Коментиран от #23

    16:48 05.10.2026

  • 21 То е лесно бре Слави

    1 0 Отговор
    Оттегляме признаването на Македония за държава от регистрите на ООН и казуса се приключва. Точно за два дена работа. И без това на времето през 1992 това беше противоконституционно ...

    16:50 05.10.2026

  • 22 Охобохо

    0 0 Отговор
    Македонияяяяяяя. ТрифонOFFFFFFF...

    16:52 05.10.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Има":

    Ами ,аз затова не ходя на почивка в Гърция.

    17:04 05.10.2026

  • 24 Чалгаубиец

    0 0 Отговор
    Скрий се или отивай в космоса при оня македонски кодмонафт злобен изрод

    17:05 05.10.2026

  • 25 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Къде бяхте "големите" българи - Бойко, Дилян, Слави... не ви видяхме да отдавате почит с другите на площада!?

    17:15 05.10.2026