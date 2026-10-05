Слави Трифонов: Василий II е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“

Едно от хубавите неща, породени от факта, че цар Самуил е вече в България, е това, че спорът с така наречените македонци, спорът за това български или македонски цар е цар Самуил, вече приключи. Край. Точка. Стоп. Стига толкова. Абсолютно ми омръзна да слушам излиянията, лъжите, комплексите, внушенията на едни измислени хора от една измислена държава. По-добре щях да се чувствам само ако българите от цяла България, а именно Мизия, Тракия и Македония, посрещаха заедно костите на българския цар Самуил. Но и това ще стане.
От дете, ама наистина от дете, използвам доказателството, че прякорът на Василий Втори е „Българоубиец“, а не „Македоноубиец“. Е, омръзна ми вече, стига толкова.
Ако някой македонец има въпроси, да дойде на екскурзия в България, да види къде е цар Самуил и да млъкне. И преди да си тръгне, да провери кръщелното свидетелство на дядо си, да види, че там пише „българин“, че фамилията на дядо му свършва на „-ов“, а не на „-ски“, и да се успокои. Тия нерви няма кой да му ги върне.
Колкото и да се шегувам обаче, днешният ден беше един прекрасен ден за нас, българите, за нашето самочувствие и за нашата история. Не знам на колко хора е ясно това, но съм сигурен, че в бъдеще броят им ще се увеличава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
16:03 05.10.2026
2 честен ционист
16:03 05.10.2026
3 Славчо
16:04 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Има ни пак
16:13 05.10.2026
6 Знаем
16:16 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тракиец
Коментиран от #11
16:17 05.10.2026
9 ку-ку
16:20 05.10.2026
10 Б.си бokлyka !
Изпра и върна отново Борисов и Пеевски на бял кон, след като заради "ти защо ми спираш моя милиард" и митницата на Таки свали единственото правителство, в което не фигурираха Борисов и Пеевски. Факт !
И после използва един популярен трик
"Обвинявай врага си в това, в което самият ти си виновен".
Същото е като при pdfилията, която се е вихрила в Шоуто на Слави и балета, доказана от Венко в интервю, както и от връзката на дългия с "Къщата на ужасите"
16:27 05.10.2026
11 мун чо
До коментар #8 от "Тракиец":няма значение,нали си направих пиар!
16:28 05.10.2026
12 Ивайлин Свинаров
16:29 05.10.2026
13 архиепископ на Великоморавия
16:30 05.10.2026
14 Перо
16:34 05.10.2026
15 Позицията по „Френското предложение“
16:39 05.10.2026
16 Предложението за „Бартер“ със САЩ
В началото на 2022 г. Трифонов предизвиква сериозен отзвук с коментар във Facebook, в който предлага България да вдигне ветото за РСМ, ако САЩ премахнат визите за български граждани, а страната бъде приета незабавно в Шенгенското пространство. Това изявление бива разкритикувано от критиците му като опит за „търговия с националния интерес“, но той се защити, че това е прагматичен геополитически ход.
16:40 05.10.2026
17 РЕАЛИСТ
16:42 05.10.2026
18 Сатана Z
16:42 05.10.2026
19 Мина
16:47 05.10.2026
20 Има
Коментиран от #23
16:48 05.10.2026
21 То е лесно бре Слави
16:50 05.10.2026
22 Охобохо
16:52 05.10.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "Има":Ами ,аз затова не ходя на почивка в Гърция.
17:04 05.10.2026
24 Чалгаубиец
17:05 05.10.2026
25 Само да попитам
17:15 05.10.2026