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България си върна останките на цар Самуил, но може ли да стори същото и с костите на Гоце Делчев?

България си върна останките на цар Самуил, но може ли да стори същото и с костите на Гоце Делчев?

10 Октомври, 2026 13:00 1 123 26

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  • кости-
  • българия-
  • северна македония

Това изглежда като изключително трудна задача, на фона на обтегнатите отношения между София и Скопие

България си върна останките на цар Самуил, но може ли да стори същото и с костите на Гоце Делчев? - 1
Снимка: Profimedia.bg
News.bg News.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След близо шест десетилетия усилия България успя да си върне останките на цар Самуил. На 3 октомври 2026 г. българска делегация пристигна в Солун. Министрите на културата на България и Гърция подписаха приемно предавателен протокол, с който страната получи останките на средновековния владетел, а южната ни съседка си върна 48 църковни реликви.

Това коментира за News.bg Боян Боянов.

Останките на цар Самуил бяха пренесени със самолет "Спартан" до София. Те бяха посрещнати на тържествена церемония, преди да бъдат положение в базиликата "Света София". Това е исторически момент с огромно емоционално значение за България.

В същото време е звучен шамар за претенциите на Република Северна Македония да си "присвои" Самуил.

Тук се появява въпросът може ли България да си върне костите и на друг национален герой, какъвто е Гоце Делчев. Поне на хартия отговорът е "да". Това обаче изглежда като изключително трудна задача на фона на обтегнатите отношения между България и РСМ.

Това не е просто въпрос за историческа справедливост или къде трябва да почиват останките на Гоце Делчев. Това е въпрос за паметта, идентичността и сложните отношения между София и Скопие.

Кой е Гоце Делчев и защо е толкова важен?

Роден през 1872 г. в Кукуш, той се превръща в ключова фигура във Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Делчев е привлечен в организацията от Даме Груев в края на XIX век. По-късно той става ръководител на ВМОРО. Младият революционер загива в сражение с османските сили край село Баница през май 1903 г. Смъртта му нанася тежък удар на ВМОРО и то малко преди избухването на Илинденско-преображенското въстание.

Гоце Делчев и четниците му са погребани в общ гроб в село Баница.

По време на Първата световна война останките на Делчев са пренесени от Михаил Чаков, деец на ВМОРО, в Ксанти, а от там до Пловдив и накрая София. До 1946 г. тленните останки на революционера се съхраняват от "Илинденската организация". Това е културно-просветна организация на български бежанци от Македония, бивши участници в националноосвободителното движение, съществувала в периода 1921-1947 година. До останките на Делчев по идея на Михаил Чаков поставят надпис: "Заклеваме поколенията настоящите свети мощи да бъдат погребани в столицата на независима Македония". Едва ли обаче деецът на ВМОРО е имал представа какво ще се случи със същата тази Македония.

Голямата промяна настъпва след края на Втората световна война. България, както и по-голямата част от източна Европа, попадат в съветската сфера на влияние. На власт идват комунистически правителства. Властите в България и Югославия се сближават. В контекста на това сближаване и под натиск от СССР, България склонява да пренесе костите на Гоце Делчев в Скопие. Това се случва на 7 октомври 1946 г.

Останките на Гоце Делчев са положени в църквата Свети Спас, където се намират и до днес.

Предаването на костите на революционера е болезнена страница в българската история. Темата за Гоце Делчев е ключова за отношенията между София и Скопие. Тя създава политическо напрежение и задълбочава различията в тълкуването на историята. България се застъпва за обективно представяне на историческите факти. РСМ обаче възприема този подход като намеса в националната си идентичност.

На фона на това, връщането на костите на Гоце Делчев в България изглежда изключително трудно осъществимо.

Тук има няколко съществени разлики в сравнение с казуса с цар Самуил. Останките на Самуил се намираха в Гърция. В резултат на дълги преговори София и Атина успяха да постигнат междудържавно споразумение за предаването им. Костите на Гоце Делчев обаче са положение в мемориално пространство в Скопие, столицата на РСМ. Спънка пред евентуалното връщане на останките му у нас е и различното политическо и обществено мнение за личността на революционера.

На фона на днешните отношения между София и Скопие изглежда, че подобно искане може да задълбочи разрива между двете страни.

Така жадуваното историческо помирение ще остане един блян. България може да постави въпроса за връщането на костите на Гоце Делчев на дипломатическо ниво. Проблемът е, че връщането на останките не може да се постигне едностранно. Нужна е и политическа воля от страна на Република Северна Македония. В настоящият момент, когато Скопие не иска да изпълни т.нар. "френско споразумение" и обвинява София, че едностранно спира пътя на страната към Европейския съюз, това изглежда малко вероятно.

Историческата памет не бива да се превръща в инструмент за противопоставяне. Казусът с останките на цар Самуил трябва да служи като пример за това как се решават подобни спорове. Решението е дипломация и взаимно уважение, а не заплаха и обвинения.

Макар случаите с цар Самуил и Гоце Делчев да не са идентични, те показват силната връзка между националното самосъзнание и историята.

Гоце Делчев не е само фигура в историческите спорове. Той е важна част от българското освободително движение. За да покажем, че искаме да уважаваме историческото му наследство, трябва да сме способни да водим диалог, без да поставяме личността в центъра на политическото противопоставяне.

Връщането на останките на Гоце Делчев е възможно, но само при сключването на споразумение с РСМ. Подобно нещо би било огромна дипломатическа победа за страната ни. Останките на един национален герой може да бъдат положени на различни места, но истината за живота и делото му не бива да бъдат погребвани от политиката. Само времето ще покаже дали България ще се увенчае с този успех.

Източник: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    Питах Чат Джи пи ти за костите на цар Самуил и каза че са на маймуна 🐒.

    Коментиран от #5, #12

    13:03 10.10.2026

  • 2 В час по биология

    3 1 Отговор
    А не ни е интересно.

    13:04 10.10.2026

  • 3 Ха сега де...

    8 2 Отговор
    Ами те са си в България, да не са в Америка?

    13:05 10.10.2026

  • 4 Цвете

    4 2 Отговор
    ЩОМ ОПРЯХМЕ ДО КОСТИТЕ ,НЕКА ВИ ПОДСКАЖА ,ЧЕ В ЕДИН САЙТ ГЛЕДАХ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И ТАМ В ЕДНА ЛЪСКАВА СГРАДА ИМАШЕ МРАМОРЕН КОВЧЕГ С КОСТИТЕ НА ТЕХЕН РУСКИ ЦАР.НИЩО ЛОШО ,НАПРОТИВ ,НО МИСЪЛТА МИ Е, ЧЕ КОПИПЕЙС БГ.СТОРИХА СЪЩОТО СКОРО.ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА РАДЕВ И КОМПАНИЯ.😁

    13:06 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Може ли

    4 1 Отговор
    Да превърнем България в едно гробище?
    Июднес 4 кръста изникнаха на пътя, че един малоумник е карал със 139 км/ч
    И ония погребалния циник на « Свиняние», веднага се нагласи пред обективите!
    Ай, че срам!

    13:09 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хайде повече кураж!

    2 5 Отговор
    Добре питате за костите на Гоце Делчев, добре, пишете си "актив"! Но защо мълчите за чутовния протест на стотици учени, археолози, историци и културни дейци в Бългаиря срещу чудовищното национално предателставо, което извърше Фатмак Румен Радев с предаването на безценни артефакти, църковна утвар и други предмети на гърците, следа като има всички доказаетлства, че те са наши, български, а не гръцки? Защо мълчите за този позор на селяндурина от Славяново, за когото вече се страхуваме, ще като нищо ще подари или продаде злочестата ни България на началника си - кремълския злодей! Натам е тръгнал и трябва да го изринем! Трябва да го изметем, не само от властта, но и от родината ни! Той е национална опасност! ТОй е срам и резил! Той е позор! Подарява безценни и уникални артефакти, като че ли ги е изкопал в лозето на баща си! Че да подари на гърциет лозето!

    Коментиран от #14, #17, #21

    13:15 10.10.2026

  • 10 Доротея

    2 1 Отговор
    Вярно, че имаше някои извращения по македонска линия в онези години, но костите на Делчев бяха дадени по настояване на неговите роднини!

    13:20 10.10.2026

  • 11 Хмм

    3 2 Отговор
    Гоце е там, където трябва да бъде, у нас щеше да бъде един от многото революционери, а в Македония е единственият, любимият.

    Коментиран от #20

    13:26 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    пу.ин И ДОНАЛДС ДЪК👑
    РАЗМЕНЯТ ХИЛЯДИ ЛИТРИ ОЙЛ...
    А НИЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С КОСКИ...🤔

    13:30 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Ееее сега ако може да си върнем лева и суверинитета ще е добре .Ама на дали

    13:31 10.10.2026

  • 16 Анонимен

    5 1 Отговор
    Още ли лъжете невежите с някакви измислени останки Колсо пари радев изхарчи от държавните за тази илюзия

    13:33 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 17 - и прогресивен ваксаджия

    1 1 Отговор
    Айде пък ни бе, наглецо, хайде остани си там, отъкдето си се пръкнал - на макя си у .....! Абе, защо простащината винаги се явява единствено оръжие на "прогресивните" измамници?

    13:40 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хайде повече кураж!":

    това е църковна утвар от манастири и църкви, мястото ѝ е там, където служи за богослужения, за което е направена, а не по музеи или трезори, почти всичко в манастирите и църквите са дарения

    13:45 10.10.2026

  • 22 Чума

    1 0 Отговор
    Позорни безумия и долна пропаганда са извършвани в СФРЮ през годините! Македонски филм за Гоце Делчев от преди 50 - 60 години. Там изпълняващия ролята на Хюсеин Тефиков, командира на аскера в сражението при което е убит Гоце Делчев в един момент казва - ,,Познавам го! Бяхме заедно във военното училище в Солун!" Вярно, били са заедно! Но в София!

    13:49 10.10.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Е КОМУНИСТ ..................... ЩЕ НИ СТАНАТ МНОГО С ЧОРАПА И ПИГИ ....................,.. АМАН ОТ КОМУНОФАШИСТИ ....................

    Коментиран от #25

    14:02 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    и кейси е бил комуняга

    14:28 10.10.2026

  • 26 21 - и Хмм

    0 0 Отговор
    Не ставаш за адвокатин на Фатмака от село Славяново бе, брато, не ставаш! Нямаш акъл за това! Всечки подарени от националния предател Румен радев артефакти на гърците, са български, наши са и са безценни, единстевни и уникалин! За тях е писал още проф. Богдан Филов, когото комунистите - престъпници и убийци, уибха в черната есен на черната 1944 г., заедно с още 40 хиляди българи - цвета на нацията! Заотва и сега ни управляват полуграмотни тихни отрочета, като настояшия ти премиер и фатмашката му слугиня Йотова, дето се натиска да остане български президент, че да продължава с унизителния си слугинаж - нейния и на фатмака, към кремълския злодей!

    15:04 10.10.2026