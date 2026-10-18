Проф. Пламен Павлов: Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил

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Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил.

Това мнение изказа пред БНР историкът проф. Пламен Павлов и коментира:

"Той е бил свята личност за нашите предци. ... Връщането на костите му, аз ги наричам мощи, беше едно своеобразно чудо и то беше надпартийно, неидеологическо и хора с всякакви убеждения участваха. Когато беше поставен паметникът на цар Самуил, казахме, че трябва да бъде до храма "Св. София", където някой ден ще бъдат положени и мощите му, ето - вече те са там. Това е акт на историческа справедливост и на памет".

Проф. Павлов беше категоричен, че няма съмнение, че това са тленните останки на цар Самуил:

"Няма нищо недоказано. Още проф. Николаос Муцопулос, един изключително достоен учен от световна величина, в своята книга, издадена, благодарение на Лука Станчев през 2007 г., е показал в най-големи детайли за какво става дума. Затова призовавам министерствата на културата и на образованието, че трябва да започнат едни по-сериозни археологически проучвания и в Преспа, и на други места, защото има много голям потенциал да преоткриваме или да откриваме за широката публика нашите светини в чужбина, имаме много реликви в чужбина, които не познаваме".

Не бива да се политизира въпросът за размяната на тленните останки на цар Самуил с ценни църковни предмети, смята историкът и коментира, че не става дума за ценности, а за памет, "което е най-ценното в случая".

Според него заради необходимото ниво на конфиденциалност, когато има дипломатически преговори, не е бил обявен списъкът с ценни предмети, които България предостави на Гърция:

"Тези прекрасни артефакти принадлежат на манастирите, откъдето са прибрани. Те са спасени, но е редно да се върнат там, откъдето са. Не трябва да допускаме да има хули по адрес на нашата експедиция по време на Първата световна война, в която влизат авторитети като Богдан Филов, Йордан Иванов и много други. Намерен е един изключително добър и приемлив вариант и да се истеризира ситуацията е изключително пресилено, още повече, че не бива да се политизира".

Нямам опасения относно размяната между България и Гърция, последвала предаването на тленните останки на цар Самуил, заяви историкът и подчерта:

"Работата на нашите дипломати беше извършена по възможно най-добрия начин. ... Формулировката, която те дадоха, е предоставяне за съхранение. Така не се губи известен български контрол върху съответните артефакти, които предадохме на Гърция. Те ще бъдат изпратени скоро по манастирите, където им е мястото. Наистина в тези райони живее българско население, да не говорим, че в миналото то е било доминиращо".

Жалка, комична и абсурдна е реакцията на властите и отделни историци в Северна Македония, тъй като в Скопие нямаше никакво съмнение, че на Св. Ахил са костите на цар Самуил, смята проф. Павлов:

"Аз пак апелирам да започнат по-системни проучвания и защо не в тях да участват и колеги от Скопие. В последните години в Сърбия и Румъния се говори без притеснение за българското наследство. Това е нормален европейски подход. България е демократична държава и никой не може да нареди на българските учени какво да приемат и какво - не, за разлика от Скопие, където, за голямо съжаление, картината не е такава".