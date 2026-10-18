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Проф. Пламен Павлов: Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил

Проф. Пламен Павлов: Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил

18 Октомври, 2026 16:03 605 28

  • пламен павлов-
  • канонизиране-
  • цар самуил

"Да не се истеризира и политизира въпросът за размяната на костите на Самуил, не става дума за ценности, а за памет", коментира още историкът

Проф. Пламен Павлов: Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
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Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил.

Това мнение изказа пред БНР историкът проф. Пламен Павлов и коментира:

"Той е бил свята личност за нашите предци. ... Връщането на костите му, аз ги наричам мощи, беше едно своеобразно чудо и то беше надпартийно, неидеологическо и хора с всякакви убеждения участваха. Когато беше поставен паметникът на цар Самуил, казахме, че трябва да бъде до храма "Св. София", където някой ден ще бъдат положени и мощите му, ето - вече те са там. Това е акт на историческа справедливост и на памет".

Проф. Павлов беше категоричен, че няма съмнение, че това са тленните останки на цар Самуил:

"Няма нищо недоказано. Още проф. Николаос Муцопулос, един изключително достоен учен от световна величина, в своята книга, издадена, благодарение на Лука Станчев през 2007 г., е показал в най-големи детайли за какво става дума. Затова призовавам министерствата на културата и на образованието, че трябва да започнат едни по-сериозни археологически проучвания и в Преспа, и на други места, защото има много голям потенциал да преоткриваме или да откриваме за широката публика нашите светини в чужбина, имаме много реликви в чужбина, които не познаваме".

Не бива да се политизира въпросът за размяната на тленните останки на цар Самуил с ценни църковни предмети, смята историкът и коментира, че не става дума за ценности, а за памет, "което е най-ценното в случая".

Според него заради необходимото ниво на конфиденциалност, когато има дипломатически преговори, не е бил обявен списъкът с ценни предмети, които България предостави на Гърция:

"Тези прекрасни артефакти принадлежат на манастирите, откъдето са прибрани. Те са спасени, но е редно да се върнат там, откъдето са. Не трябва да допускаме да има хули по адрес на нашата експедиция по време на Първата световна война, в която влизат авторитети като Богдан Филов, Йордан Иванов и много други. Намерен е един изключително добър и приемлив вариант и да се истеризира ситуацията е изключително пресилено, още повече, че не бива да се политизира".

Нямам опасения относно размяната между България и Гърция, последвала предаването на тленните останки на цар Самуил, заяви историкът и подчерта:

"Работата на нашите дипломати беше извършена по възможно най-добрия начин. ... Формулировката, която те дадоха, е предоставяне за съхранение. Така не се губи известен български контрол върху съответните артефакти, които предадохме на Гърция. Те ще бъдат изпратени скоро по манастирите, където им е мястото. Наистина в тези райони живее българско население, да не говорим, че в миналото то е било доминиращо".

Жалка, комична и абсурдна е реакцията на властите и отделни историци в Северна Македония, тъй като в Скопие нямаше никакво съмнение, че на Св. Ахил са костите на цар Самуил, смята проф. Павлов:

"Аз пак апелирам да започнат по-системни проучвания и защо не в тях да участват и колеги от Скопие. В последните години в Сърбия и Румъния се говори без притеснение за българското наследство. Това е нормален европейски подход. България е демократична държава и никой не може да нареди на българските учени какво да приемат и какво - не, за разлика от Скопие, където, за голямо съжаление, картината не е такава".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 друг професор

    20 1 Отговор
    Трябва да се помисли за канонизация на
    император тикварий царувал 20г
    а поданиците му най бедни и болнави в европа

    Коментиран от #11

    16:09 18.10.2026

  • 2 койдазнай

    9 1 Отговор
    1000 години не са мислили, сега се размислиха! Явно сега се завъдили някакви големи мислители!
    А защо не канонизират цар Борис?!? Щото на македонците не им пука за хего ли?

    Коментиран от #7

    16:09 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И какво богоугодно дело е сторил?

    9 4 Отговор
    Властвал е, живял е в царски разкош, воювал е, в смисъл пращал е обикновените хора да се бият и загиват, докато си седи в двореца, обслужван от слугите си.

    16:15 18.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Ама той е евреин бе?!

    Коментиран от #16

    16:16 18.10.2026

  • 7 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Цар Борис покръстител е канонизиран и се чувства на 2 май.... Знам ,че обявяването на светци е свързано с някакво чудо, а при цар Самуил какво чудо е станало, освен че след четири години падаме под турско робство.... Тоя професор го гледам от време на време по скат, кажи да си ти на изречения и на 11-то превключвам канала....

    Коментиран от #8, #9

    16:16 18.10.2026

  • 8 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Казвам на телефона да пише византийско робство ,а той продължава да си пише турско робство....

    16:18 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    12 2 Отговор
    Трябва да го канонизират. Избил е стотици хиляди хора и брат си, барабар с ЦЯЛОТО МУ семейство,биз сина му.Хвала на измисления професор,комуниста Павлов

    16:23 18.10.2026

  • 11 ВЯРНО

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "друг професор":

    НО ДА КРЪСТИМ НА НЕГО И НЯКОИ МЕСТА , НАПРИМЕР БАНКЯ ДА СТАНЕ ТИКВОГРАД , АМ ТРАКИЯ ВИА ТИКВОНИКА , ТИКВЕНИКА СИ Е НА НЕГО.ТАКА СЕ ПРАВИ

    16:23 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зависи

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    от "мощите" !

    16:27 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Представятели си !

    4 1 Отговор
    Трябва да помислим и Бойко Българоубиеца Банкянски да го канонизираме, от уличен бандит и шофьор на мутрите стигнал до най-високият пост в държавата Министър-председател на Републиката.

    16:36 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не знам ама

    3 1 Отговор
    хайде да оставим църквата да избира кого да канонизира. Ние сме грешници и грешен е бил животът ни. На снимката се вижда човек роден в здраво социалистическо семейство. Няма лошо, ама,... Нали?

    16:40 18.10.2026

  • 22 проф. Андрей Пантев

    3 0 Отговор
    Поли Пантев от остров Аруба също трябва да го канонизират.
    Да се знае и помни името му.

    16:41 18.10.2026

  • 23 малко факк ту ю и

    2 0 Отговор
    Това плямпало с говорен дефект най-редовно го канеше другаря му по чашка Георги Ангелов, когото слава богу пенсионираха от История.бг.

    16:46 18.10.2026

  • 24 Мдаа

    0 0 Отговор
    1 Коринтяни 2:7-Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита и била предопределена от Бога преди вековете да докарва слава на избраните, която никой от властниците на тоя век не я е познал.
    Оттук следва извода, че управниците от този свят не влизат в Бож.Царство, те са от нечестивите, чийто дял (награда) е в този живот, иначе православието може да си го канонизира, няма да му е за път да издевателства над Словото Божие.

    16:47 18.10.2026

  • 25 ПУле пред мАкя си.

    1 1 Отговор
    Избил е семейството на брат си и няма как това да се загърби ,ама тоя соросоиД е далече от християнския морал и търчИ като пУле пред мАкя си.

    16:59 18.10.2026

  • 26 ти може да мислиш

    1 0 Отговор
    но църквата мисли друго!
    Цар Самуил напада Византия, в частност Адрианопол / Одрин навръх християнския празник Успение Богородично - Голяма Богородица.
    За разлика от други български владетели, канонизирани за светци (като св. княз Борис I, св. цар Петър или св. тривардарски/бачки мъченици), цар Самуил никога не е канонизиран от Православната църква.
    Основният богословски и църковен канон забранява войната и насилието в дни на големи християнски празници, а нападението на Успение Богородично носи следните отегчаващи фактори от църковно-етична гледна точка:
    Празникът Успение Богородично е сред най-важните в християнския календар. Нападението в такъв ден се счита за грях, тъй като нарушава богослужението, молитвения мир и свещеността на деня.
    Самуил умишлено използва факта, че гражданите и гарнизонът на Адрианопол са събрани за празничната литургия и панаира. От гледна точка на църковната моралност това се приема за хитрост и поругаване на празника, въпреки че е бил умел военен маньовър.
    Въпреки че Византия е била военен и политически враг на България, ромеите също са били православни християни, което прави атаката навръх общ богородичен празник още по-тежка от гледна точка на канона.
    Има и други причини.

    17:06 18.10.2026

  • 27 БАН

    0 0 Отговор
    Пламен Павлов един изключителен историк от много високо ниво, който има смелостта да казва нещата пряко каквито са.

    17:18 18.10.2026

  • 28 ШорошлЯкът не вдЯва

    1 0 Отговор
    Мотивите му да избие семейството на брат си може и да са били сериозни,държавнически , ни със сигурност не отговарят на християнския морал. Павлов е посткомунистически шорошляк и тия неща въобще не ги вдЯва по ген.

    17:18 18.10.2026