Проф. Пламен Павлов: Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил

Трябва да се помисли за канонизация на цар Самуил.
Това мнение изказа пред БНР историкът проф. Пламен Павлов и коментира:
"Той е бил свята личност за нашите предци. ... Връщането на костите му, аз ги наричам мощи, беше едно своеобразно чудо и то беше надпартийно, неидеологическо и хора с всякакви убеждения участваха. Когато беше поставен паметникът на цар Самуил, казахме, че трябва да бъде до храма "Св. София", където някой ден ще бъдат положени и мощите му, ето - вече те са там. Това е акт на историческа справедливост и на памет".
Проф. Павлов беше категоричен, че няма съмнение, че това са тленните останки на цар Самуил:
"Няма нищо недоказано. Още проф. Николаос Муцопулос, един изключително достоен учен от световна величина, в своята книга, издадена, благодарение на Лука Станчев през 2007 г., е показал в най-големи детайли за какво става дума. Затова призовавам министерствата на културата и на образованието, че трябва да започнат едни по-сериозни археологически проучвания и в Преспа, и на други места, защото има много голям потенциал да преоткриваме или да откриваме за широката публика нашите светини в чужбина, имаме много реликви в чужбина, които не познаваме".
Не бива да се политизира въпросът за размяната на тленните останки на цар Самуил с ценни църковни предмети, смята историкът и коментира, че не става дума за ценности, а за памет, "което е най-ценното в случая".
Според него заради необходимото ниво на конфиденциалност, когато има дипломатически преговори, не е бил обявен списъкът с ценни предмети, които България предостави на Гърция:
"Тези прекрасни артефакти принадлежат на манастирите, откъдето са прибрани. Те са спасени, но е редно да се върнат там, откъдето са. Не трябва да допускаме да има хули по адрес на нашата експедиция по време на Първата световна война, в която влизат авторитети като Богдан Филов, Йордан Иванов и много други. Намерен е един изключително добър и приемлив вариант и да се истеризира ситуацията е изключително пресилено, още повече, че не бива да се политизира".
Нямам опасения относно размяната между България и Гърция, последвала предаването на тленните останки на цар Самуил, заяви историкът и подчерта:
"Работата на нашите дипломати беше извършена по възможно най-добрия начин. ... Формулировката, която те дадоха, е предоставяне за съхранение. Така не се губи известен български контрол върху съответните артефакти, които предадохме на Гърция. Те ще бъдат изпратени скоро по манастирите, където им е мястото. Наистина в тези райони живее българско население, да не говорим, че в миналото то е било доминиращо".
Жалка, комична и абсурдна е реакцията на властите и отделни историци в Северна Македония, тъй като в Скопие нямаше никакво съмнение, че на Св. Ахил са костите на цар Самуил, смята проф. Павлов:
"Аз пак апелирам да започнат по-системни проучвания и защо не в тях да участват и колеги от Скопие. В последните години в Сърбия и Румъния се говори без притеснение за българското наследство. Това е нормален европейски подход. България е демократична държава и никой не може да нареди на българските учени какво да приемат и какво - не, за разлика от Скопие, където, за голямо съжаление, картината не е такава".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 друг професор
император тикварий царувал 20г
а поданиците му най бедни и болнави в европа
Коментиран от #11
16:09 18.10.2026
2 койдазнай
А защо не канонизират цар Борис?!? Щото на македонците не им пука за хего ли?
Коментиран от #7
16:09 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И какво богоугодно дело е сторил?
16:15 18.10.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #16
16:16 18.10.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "койдазнай":Цар Борис покръстител е канонизиран и се чувства на 2 май.... Знам ,че обявяването на светци е свързано с някакво чудо, а при цар Самуил какво чудо е станало, освен че след четири години падаме под турско робство.... Тоя професор го гледам от време на време по скат, кажи да си ти на изречения и на 11-то превключвам канала....
Коментиран от #8, #9
16:16 18.10.2026
8 Европеец
До коментар #7 от "Европеец":Казвам на телефона да пише византийско робство ,а той продължава да си пише турско робство....
16:18 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами
16:23 18.10.2026
11 ВЯРНО
До коментар #1 от "друг професор":НО ДА КРЪСТИМ НА НЕГО И НЯКОИ МЕСТА , НАПРИМЕР БАНКЯ ДА СТАНЕ ТИКВОГРАД , АМ ТРАКИЯ ВИА ТИКВОНИКА , ТИКВЕНИКА СИ Е НА НЕГО.ТАКА СЕ ПРАВИ
16:23 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зависи
До коментар #14 от "Спецназ":от "мощите" !
16:27 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Представятели си !
16:36 18.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не знам ама
16:40 18.10.2026
22 проф. Андрей Пантев
Да се знае и помни името му.
16:41 18.10.2026
23 малко факк ту ю и
16:46 18.10.2026
24 Мдаа
Оттук следва извода, че управниците от този свят не влизат в Бож.Царство, те са от нечестивите, чийто дял (награда) е в този живот, иначе православието може да си го канонизира, няма да му е за път да издевателства над Словото Божие.
16:47 18.10.2026
25 ПУле пред мАкя си.
16:59 18.10.2026
26 ти може да мислиш
Цар Самуил напада Византия, в частност Адрианопол / Одрин навръх християнския празник Успение Богородично - Голяма Богородица.
За разлика от други български владетели, канонизирани за светци (като св. княз Борис I, св. цар Петър или св. тривардарски/бачки мъченици), цар Самуил никога не е канонизиран от Православната църква.
Основният богословски и църковен канон забранява войната и насилието в дни на големи християнски празници, а нападението на Успение Богородично носи следните отегчаващи фактори от църковно-етична гледна точка:
Празникът Успение Богородично е сред най-важните в християнския календар. Нападението в такъв ден се счита за грях, тъй като нарушава богослужението, молитвения мир и свещеността на деня.
Самуил умишлено използва факта, че гражданите и гарнизонът на Адрианопол са събрани за празничната литургия и панаира. От гледна точка на църковната моралност това се приема за хитрост и поругаване на празника, въпреки че е бил умел военен маньовър.
Въпреки че Византия е била военен и политически враг на България, ромеите също са били православни християни, което прави атаката навръх общ богородичен празник още по-тежка от гледна точка на канона.
Има и други причини.
17:06 18.10.2026
27 БАН
17:18 18.10.2026
28 ШорошлЯкът не вдЯва
17:18 18.10.2026