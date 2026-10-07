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Как се убива изкуство

Как се убива изкуство

7 Октомври, 2026 12:04 879 14

  • емил йотовски-
  • изкуство-
  • мнение-
  • цени-
  • ценители

Целта е заличаване на емоциите и усещанията. Нулиране на ценностната система и преформатирането ѝ в нещо познато и лесно за манипулация

Как се убива изкуство - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес е така!

Намират се амбициозни субекти. Наричат ги автори. Наистина е важно да са амбициозни. Амбицията е доказан убиец на всички човешки добродетели. Наливат пари в тях. Таргетират ги като млади, странни, все още неразбрани, но това е бъдещето.

Медиите влизат в играта и започват да ги ухажват. Интервюта, събития, риалити формати – всичко. Организират се изложби на тези творци. Те творят ли, творят. Около тях се създава усещането за изключителност. Еснафите и парвенютата първи се закачат. Започва едно боготворене, което вече не е платено, но ескалира, защото е модерно. Пардон, думата е модно. Ако не харесваш някого, значи не си моден. Или си глупак, или хейтър. Избирай си. Казано по друг начин – глупав си. Стараещите се да изглеждат умни рефлекторно започват да странят от останалите творци. Изолират ги точно като прокажени. Защото различното мнение и оценка са проказата на нашето време.

Тези наши набедени автори започват да получават награди. Национални, международни, планетарни. Всякакви. Започват да ги канят в журита да оценяват други творци. Да дават мнения за какво ли не. Но има един много важен детайл. Те трябва да са послушни. Никой не обича вироглавите творци. Те умряха някъде около началото на Втората световна война. Днес за вироглави храна няма.

Така се раждат продукти като залепен банан с тиксо за не знам колко си милиона, надрано платно със скалпел за още повече милиони и акано върху плат, опънат върху рамка с бодли от рози.

Но защо се прави това? Това е една дълга игра на обезчовечаване. Целта е заличаване на емоциите и усещанията. Нулиране на ценностната система и преформатирането ѝ в нещо познато и лесно за манипулация. Какво по-лесно от емоция сведена до парична стойност. Така дълбокият екзистенциален въпрос „Кое е по-хубаво?“ се свежда до „Кое е по-скъпо?“.

Само да вметна. Затова днес красотата на жените е сведена да приличат на силиконови драни щъркели и те, милите са убедени в своята си красота защото я измерват в пари. Коса – толкова, нокти – толкова, пластики – толкова. Колкото повече пари – толкова по-красива.

Но този модел също е и подигравка към човечеството. Така се казва: „Виж този залепен банан! Той струва повече от целия труд, който ще положиш през съзнателния си живот.“ Стойността ти е на изгнил банан. Затова не се гордей, че си човек, а си знай мястото в редицата на евтините изгнили банани.

И за финал някой самозабравил се идиот ще купи този банан за чудовищните пари, за които е обявен, и ще го изяде. Или за да бъде по-актуален, ще си го завре в актуалното любовно отверстие.

А изкуството, милото то, умря още на изречението: „Наливат пари в тях.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    13 2 Отговор
    Това ми харесва. раждат се и продукти като тейлър суифт.

    12:18 07.10.2026

  • 3 точен е

    12 3 Отговор
    Както винаги коментира.

    12:25 07.10.2026

  • 4 Бай Марко

    3 4 Отговор
    Уж всичко разбира,а нивото му е до тук...

    12:35 07.10.2026

  • 5 Хаха

    14 4 Отговор
    Георги Господинов,Рене Карабаш, Захари Карабашлиев и Дара Екимова са точно от този сорт.

    12:35 07.10.2026

  • 6 Редник

    5 3 Отговор
    Абсолютно вярно. Извратеняци се лансират за гении. А да не говорим че убиват и българския език, като нито превеждат нито транскрибират, нито обясняват думи, словосъчетания и абревиатури. Платени предатели.

    12:51 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 замислен

    4 2 Отговор
    Нека си кажем нещата по друг начин, човека Х иска да прехвърли на човека У 2 милиона долара, ама да е напълно законно и да няма въпроси от къде са, що има следи от кръв и бял прах и що някои са с дупки от куршуми. Та човека У купува "на далавера" някакво модерно изкуство като банан залепен с тиксо на стената за 500$, плаща още 500 на няколко "журналиста" да напишат някаква възхваляваща статия и се появява човека Х който много иска да притежава това произведение на изкуството! Купува го за 2 милиона и 200 хиляди (все пак разходи има) и... какво имаме? в прав текст далаверата "Й" - от човека Х на човека У най - легално са прехвърлени 2 милона зелени платени за "съвременно изкуство", след като мине далаверата "Й" вече човека Х съвсем доволно изяжда банана който е купил за 2 милиона и малко и никой не го търси и не може да докаже колко ценно е това изкуство. Същото е и със NFTтокените в крипто света.

    13:08 07.10.2026

  • 9 папуняка

    3 3 Отговор
    Прозорлив текст. Изобличава пъклените планове на банкерите начело със Сорос, дето лепят банани с тиксо, за да скапят изтънчения вкус на населението. Вземете наградите на Господинов и ги дайте на заслужили писатели с прозорливи текстове.

    13:11 07.10.2026

  • 10 Питам

    3 1 Отговор
    А нещо да мъцнеш за руските дронове, потопили търговски кораб във водите на България ?
    Не? Така си и мислех!!

    13:23 07.10.2026

  • 11 Точен

    1 2 Отговор
    Така е. И за жените, и за изкуството. Либералната гнусота е тумор за изкуството и морала.

    13:26 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 маргинал

    1 1 Отговор
    Нормалните хора вече се третират като маргинали. Организираната глобална атака срещу човека започва от изкуството.
    Простащината е сила и ценносг.

    13:46 07.10.2026

  • 14 Никой

    1 0 Отговор
    Русофилите са азиятската чума по света редом с имигрантската от Африка .

    13:47 07.10.2026