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Добре дошли във втория Ньой. Сто и седем години след първия най-антибългарски шамар, който само за благозвучие наричаме договор ще ни се наложи да преживеем и втория.

Всички уведомления и предупреждения, че влизаме в еврозоната с фалшиви данни, бяха пренебрегнати.

Както сами виждате вече година, „цъфтим и връзваме“ в клуба на богатите. Сега брюкселско-франкфуртската върхушка ни обвинява във фалшификация на резултатите за нашето членство. Това не е новина – ние, противниците на еврото, отдавна го казвахме. Опитвахме се да предотвратим това перфидно ново робство по всякакви начини: с референдуми, писма, официални документи, лични срещи... Но уви! Вече сме сериозно зависими, направо оковани. Остава само да ни натресат и цифровата валута, за да приключим съвсем. А се чува, че и за нея никой няма да ни пита – била толкова хубаво нещо, че допитването до хората щяло да е чиста загуба на време.

Днес, година след това вече навлязохме в сферата на изнудванията и наказанията. Глобите достигат до нас дори без някой висш чиновник да бие път дотук. Изкарахте виновни нас все едно сме излъгали Брюксел за да влезем там, където не ни е мястото. Ама ние не искахме да влизаме. Вие ни набутахте. Вие и вашите марионетни правителства. Защо преди година си затваряхте очите за всички манипулации на документи и статистики, свързани с фискалното ни здраве? Отговорът е прост – защото така ви изнасяше. Искахте да ни хванете за транеята. Виждахте как пред очите ви се стъкмява цялата тази нелепост, но мълчахте, понеже директивата беше да влезем във вашия капан. Е, влязохме. Сега можете спокойно да ни изнудвате и, гледам, добре ви се получава. Кокорите очи, все едно сте учудени, и търсите виновници. Разбира се, ще намерите някой клет бушон и ще го накажете, но истинските виновници сте вие и ние го знаем. А нашето правителство беше просто съучастник в това престъпление.

Ясно е, че нямаме полезен ход. Пред очите ни се разиграва цирк. Давате пари за Украйна – и ние даваме. Мъчим се да не даваме, ама така приклещени няма мърдане. Горчиво е. Днешните управляващи се мъчат се да лавират с някакви оправдания, че милионите не отивали за войната, а за мирни цели. Глупости на търкалета! Потъват в златните кенефи на Киев и оттам изтичат към частните сметки на големите играчи.

Унижението е пълно. Ньой две! Така се държи държава, която са я стиснали за гърлото с два пръста.България беше предадена отвътре, но поне нека се знае, че това стана не заради нашата глупост, а заради политическата бруталност и алчност.