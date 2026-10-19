Русия: цените хвърчат, населението и бизнесът изнемогват

Войната става все по-скъпа за Русия. Разходите за отбрана изместват гражданските, данъчната тежест върху бизнеса нараства, а приходите от петрол и газ намаляват. Как се отразява това на икономиката, на цените и на населението?
Руснаците масово се оплакват от растящите цени. Социалните мрежи са пълни с видеоклипове, в които жители на различни региони изразяват възмущението си от рязкото поскъпване на хранителните стоки. Хората са особено раздразнени от факта, че цените са започнали да се покачват непосредствено след парламентарните избори.
"Изборите минаха - значи вече може да вдигат цените. Буквално за една нощ хранителните продукти поскъпнаха с 15–35 процента. Толкова по въпроса за "стабилността". Цените са стабилни само в едно отношение: те неизменно вървят нагоре", пише блогърката Лера Миронова в Инстаграм. "Когато влезеш в магазина, можеш да припаднеш", споделя Анастасия от Самара.
"След изборите вдигнаха дори цената на хляба. Всичко поскъпна. Да не говорим за увеличението на комунални услуги - ръстът при тях е с 15–20 процента", оплаква се жителка на град Стерлитамак в Башкортостан.
Според прогнозите на Института по проблемите на естествените монополи, 2026-а ще бъде първата от шест години насам, в която доходите на руснаците ще растат по-бавно от разходите за комунални услуги.
Що се отнася до цените на хранителните продукти, в началото на годината статистическата служба Росстат посочи, че руснаците харчат почти 40 процента от доходите си за храна, което е най-лошият показател от 2008 година насам. В същото време през септември очакванията на гражданите във връзка с инфлацията са се влошили, съобщава Централната банка. Но пък тя отчита, че ръстът на цените през септември "в повечето региони е бил умерен".
Далеч не всички са съгласни с тази оценка. Бившият първи заместник-министър на финансите и бивш председател на Надзорния съвет на Московската борса Олег Вюгин заяви наскоро, че вече ще се смята за успех, ако на руснаците парите им стигат поне за пълноценно хранене.
"Страната е в стагфлация"
Икономистът Николай Кулбака определи пред ДВ динамиката като негативна. Той дава за пример ситуацията на автомобилния пазар: "Статистиката за продажбите на нови автомобили показва, че се движим по един от най-лошите сценарии през последните години. Очевидно хората реагират на недостига на бензин. Това не е от добър живот".
"Потребителската инфлация през 2026-а, изглежда, ще отстъпи само на ценовото безумие от 2022 година. И това е лош знак. Страната е обхваната от стагфлация, която не може да бъде овладяна с икономически мерки, а никой не възнамерява да предприема политически действия за спасяване на икономиката", твърди Кулбака.
Депутатката Ирина Роднина не вижда голям проблем в инфлацията. "Животът поскъпва навсякъде, не само в Русия. Хората постоянно са недоволни, когато нещо се променя, а в този случай цените се повишават. Човекът е устроен така, но постепенно се приспособява към всичко."
Думите на бившата известна фигуристка, която дълги години е живяла в САЩ, бързо се разпространиха в руската интернет мрежа и предизвикаха вълна от възмущение. "Тя е била в Америка в най-трудния за руснаците период (1990-те години – б. ред.), а сега седи в депутатското си кресло и ни учи как да живеем", възмущава се един от потребителите.
Военният бюджет е на първо място
В доклад за аналитичния център NEST икономистът Сергей Алексашенко пише, че военните разходи изместват гражданските. Държавата последователно увеличава данъците, но приходите въпреки това не растат: "Увеличаването на данъчната тежест едва успява да компенсира спада в приходите от нефт и газ".
При това бюджетният дефицит засега не е твърде голям, но възможностите за неговото покриване стават все по-малко.
Военният бюджет се надува за сметка на намаляването на разходите за социални нужди, посочва експертката от берлинския център "Карнеги" Александра Прокопенко. Тя предполага, че над 40 процента от бюджетните средства ще отидат за силовите структури. През 2027 година се планира да бъдат изразходвани 17,1 трилиона рубли за отбрана. От разпада на Съветския съюз насам Русия никога не е харчила толкова много средства за военни нужди.
Бизнесът изнемогва
Основната тежест на разходите за войната пада върху бизнеса, казва пред ДВ икономистът Владимир Милов. Според него, предвид спада в приходите от нефт и газ, от активното население ще бъде изтръгнато всичко възможно: "Сега при нас вместо комисари от НКВД с револвери има Федерална данъчна служба. Поговорете с руските предприемачи: тяхната ситуация е толкова тежка, че е по-лесно да се застрелят. Икономиката расте по-бавно и се събират повече данъци."
По думите на Милов, данъчните изискват от предприемачите да доплащат, дори ако са си плащали данъците редовно и не дължат нищо. Бирниците се оправдават, че трябвало да изпълнят план, и заплашват с проверки, от които бизнесът може да бъде затворен за определен период от време и да загуби клиенти.
Руският президент Владимир Путин заяви наскоро, че бизнесът трябва да се чувства уверен и спокоен. Иронията е в това, че изявлението му бе направено малко след като властите обявиха увеличение на данъците. Руският съюз на индустриалците и предприемачите вече изрази несъгласие с фискалните промени.
В същото време бизнесът е под постоянен натиск, пряко свързан с войната. Разходите на предприятията нарастват заради кризата с горивата, ударите по складовете на Wildberries, а напоследък - и по центровете за данни на "Яндекс" и "Сбербанк".
"Именно това е инфраструктурата на XXI век, ние някак си не забелязваме колко е важна и колко сме свикнали с нея. Но когато всичко започне да се руши, у младите хора възниква усещането за абсолютна безнадеждност на съществуването. Те са свикнали с навигацията, с такситата. Свикнали са, че по всяко време могат да поръчат нещо и да го получат веднага. И изведнъж този комфорт на ежедневието започва да се разпада пред очите ни", казва икономистът Игор Липсиц.
Международният валутен фонд констатира, че руската икономика е в стагнация. През следващата година растежът ѝ ще бъде не повече от 0,9 процента. Въпреки това, според икономиста Владислав Иноземцев, в Кремъл, изглежда, не се тревожат особено.
"Когато си в разгара на война, не се вглеждаш прекалено в икономическия растеж", обяснява той логиката на руските власти. "Не мога да си спомня нито една голяма държава, която по време на война да е успяла да постигне бърз растеж на БВП и повишаване на благосъстоянието на населението. Основната задача е да се спечели войната, да се поддържа военното производство, да се преодоляват настоящите трудности и след няколко години да се стигне до връщане към нормалния живот. Дори ако БВП леко спадне, това не е проблем."
Според Иноземцев руското ръководство дава да се разбере, че е готово да продължи войната срещу Украйна още поне две-три години.
Автор: Денис Кишневски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
19:02 19.10.2026
2 000
19:05 19.10.2026
3 ДВ да не
19:06 19.10.2026
4 Хахахаха
19:06 19.10.2026
5 Бункерен палячо
19:06 19.10.2026
6 Дойче веле
19:08 19.10.2026
7 Хахахахаха
19:14 19.10.2026
8 име
19:15 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски
19:18 19.10.2026
11 геле
19:23 19.10.2026
12 Във Франция обаче
19:23 19.10.2026
13 Хахахаха😂😂😂😂
Виж в Англия се търкалят от глад по улиците, за гладните бунтове в Италия и Франция да не говорим! Чакат помощи от Сомалия и Еритрея!😂😂😂😂😂
19:24 19.10.2026
14 От самото заглавие
19:25 19.10.2026
15 Това се отнася 1:1 за ЕС, а не за Русия
19:25 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фактите са обаче следните
Коментиран от #37
19:27 19.10.2026
18 сетих се
19:31 19.10.2026
19 Давид
Коментиран от #23
19:31 19.10.2026
20 ТЕ РУСНАЦИТЕ НИКОГА НЕ СА КАРАЛИ
19:33 19.10.2026
21 Само минавам да кажа
Утре Обединеното кралство ще отмени санкциите върху закупуването на петролни продукти от Русия и ще започне да купува чрез търговци.
Властите в Италия обмислят закупуване на петролни продукти от Русия...)))
19:36 19.10.2026
22 Е как бе!
19:37 19.10.2026
23 Тези цифри...
До коментар #19 от "Давид":На бинго ли ти се паднаха?
19:38 19.10.2026
24 хаха
ЕС има ли криза? Закрива ли производства?
ЕС вдига ли данъци? Колко удържа от фирмите, самонаетите и работниците?
ЕС има ли инфлация? Слага ли нови данъци на горивата, строителните материали, захарни изделия, преработени храни? От там има или не поскъпване, защото те са в цената на стоките?
Средният българин, немец, испанец, французин изнемогва или не? Колко човека имаха 0 спестявания в Германия? Не бяха ли 50%? Колко са на социални помощи, даже работещи, защото са "работещи бедни"? От останалите не бяха ли пак близо половината със спестявания под 1000 евро за черни дни?
Франция не беше ли на ръба на фалит и МВФ да я критикува да си реже разходите, да не може в момента да си продава ДЦК? Точно сега, тези дни, няма ли бунтове срещу цените и ниските доходи? Няма ли такива бунтове в Италия в Милано?
Коментиран от #25
19:39 19.10.2026
25 хаха
До коментар #24 от "хаха":Ето и реалността откъм данъци.
Анализ на пълното данъчно бреме
🇷🇺 Русия: Умерено директно облагане, растящ косвен товар
• Труд и осигуровки: Въпреки въвеждането на 5-степенна прогресивна скала за доходите (13%, 15%, 18%, 20%, 22%), ефективният данък за масовия работещ остава около 13-15%. Основната тежест за работодателя са осигуровките от 30%.
• Фирми и капитал: Корпоративният данък е повишен на 25%, а стандартното ДДС нарасна на 22% за 2026 г., което прехвърля тежестта върху крайното потребление. Данъкът върху дивиденти (13-15%) остава силно конкурентен.
Германия: Много висока осигурителна тежест и сложна структура
• Труд и осигуровки: Общата данъчно-осигурителна тежест върху заплатите често надхвърля 45-50% за средната класа. Прогресивният данък достига бързо 42%. Работодателят плаща допълнително около 20-21% осигуровки, а служителят – още толкова.
• Фирми и капитал: Макар федералният корпоративен данък да е само 15%, местният търговски данък (Gewerbesteuer) вдига реалното корпоративно бреме до 29% – 33%. Капиталът обаче се ползва от фиксиран плосък данък (Abgeltungsteuer) от 26.375%.
🇫🇷 Франция: Световен лидер по социални плащания и имотни данъци
• Труд и осигуровки: Франция притежава най-високите осигуровки от страна на работодателя в Европа (42% – 45% върху брутната заплата). Когато се добави и прогресивният данък общ доход (до 45%), разходите за персонал са изключително високи.
• Имоти и капитал: Имотният данък (Taxe fon
Коментиран от #35
19:40 19.10.2026
26 Обикновен човек
Коментиран от #31, #33
19:40 19.10.2026
27 Има поскъпване естествено
19:43 19.10.2026
28 Само минавам да кажа
Затова толкова им трябва една голяма война, за да заличат и занулят всичко.
п.п. А при своите необятни природни ресурси, всеки руснак дължи мизерните $ 2,048 !
Коментиран от #30
19:44 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Обикновен човек":Помак не може да е руснак
19:47 19.10.2026
32 Ъъъ
"Руснажите масово се оплакват от растящите цени. Социалните мрежи са пълни с видеоклипове, в които жители на различни региони изразяват възмущението си от рязкото поскъпване на хранителните стоки. Хората са особено раздразнени от факта, че цените са започнали да се покачват непосредствено след парламентарните избори."
"Българите масово се оплакват от растящите цени. Социалните мрежи са пълни с видеоклипове, в които жители на различни региони изразяват възмущението си от рязкото поскъпване на хранителните стоки. Хората са особено раздразнени от факта, че цените са започнали да се покачват непосредствено след приемсмето на еврото."
Само заменяте "руснаци" с "българи"....Ама защо ли ДВ не написаха подобен материал за България?🤔
Значи: най-ниски заплати, най-ниски пенсии, най-висока инфлация, най-високи цени, най-ниска покупателна способност, най-висока смъртност и най-ниска раждаемост! Само че ДВ много са се загрижили за рашките....Странно!🤔
19:47 19.10.2026
33 Лакеите на Пентагона
До коментар #26 от "Обикновен човек":Особено оставил кокали за Свободата на Родината ни.
19:48 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хаха
До коментар #25 от "хаха":Илюзията, че в Европейския съюз средностатистическият работещ автоматично тъне в разкош, бързо се разбива, когато се сблъска с цените на услугите и данъчния натиск. В Берлин и Париж високите брутни заплати се топят светкавично под тежестта на данъци, осигуровки и брутални наеми, които изяждат над половината доход на хората без собствено жилище. Големият парадокс в Германия и Франция е, че поради високата цена на труда, услугите там са лукс – средната класа сама чисти домовете си, готви вкъщи, избягва честите ресторанти, а притежанието на автомобил се превръща във финансов кошмар заради скъпите автосервизи.
В същото време, в градове като Москва или дори София, икономическата реалност за хората със собствено (или наследствено) жилище е съвсем различна. Тъй като над 70% от населението в Източна Европа и Русия притежава имота си, те не плащат пазарния наем, който задушава западняците. При ниски данъци върху доходите (плосък данък или ниска прогресивна скала) и много по-евтин „човешки труд“, свободните пари на московчанина или софиянеца купуват много повече в ежедневието. В София и Москва средната класа може да си позволи ежедневни таксита, редовни вечери в ресторанти, евтини ремонти, козметични услуги и доставки до дома – неща, които германецът на средна заплата пести. На хартия в ЕС цифрите в банковата сметка са по-големи и купуват по-евтино вносна електроника като iPhone, но вътре в собствените си държави хората често живеят много по-ограничено. В крайна см
Коментиран от #38
19:49 19.10.2026
36 Добре
19:50 19.10.2026
37 Ако се интересуваш от фактите
До коментар #17 от "Фактите са обаче следните":Чети сайта на ЦМАКП - Център за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране. Наши хора са, можеш да им се довериш. Братът на военния министър Белоусов - Дмитрий, там е ръководител направления анализ и прогнозиране на макроикономически процеси.
19:51 19.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хаха
Ето защо 2000 евро чисти пари в София реално се усещат и купуват толкова, колкото над 4000 евров Берлин или Париж. В България комбинацията от ниски преки данъци, липса на крайни енергийни рестрикции (засега) и по-евтин местен труд позволява на човека с добри доходи да живее с усещане за истинска финансова свобода, което на Запад е достъпно само за богатите.
Коментиран от #41
19:56 19.10.2026
40 ДА ЧЕТЕ ПРОФ. ВИТАНОВ
19:57 19.10.2026
41 хаха
До коментар #39 от "хаха":финансовата репресия (financial repression) чрез изкуствено предизвикана инфлация.
Данъците, зелените такси (CO2 квоти) и регулациите в ЕС не са просто грешка или лошо управление – те функционират като перфектен инструмент за обезценяване на държавните дългове за сметка на спестяванията и покупателната способност на населението.
Механизмът на „Скритата финансова репресия“
Когато западно европейските държави (особено Франция и Германия) натрупат астрономически държавни дългове, те имат три избора: да вдигнат директните данъци до небето (което води до революция), да обявят фалит (което е изключено) или да използват инфлацията като скрит данък.
Държавата надува цените по веригата чрез екологични такси, акцизи и CO2 регулации. Това задейства следните процеси:
1. Автоматично топене на държавния дълг
Ако Германия има дълг от 2 трилиона евро, а инфлацията е висока, реалната стойност на този дълг намалява спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), който номинално расте заради надутите цени. Държавата връща дългове с обезценени пари.
2. Феноменът „Скрит данъчен шок“ (Cold Progression)
Дори заплатите в Берлин да се вдигнат номинално, за да настигнат инфлацията, хората автоматично преминават в по-горна, по-тежка данъчна скала. Човекът не е станал по-богат в покупателна способност, но държавата взема по-голям процент от брутната му заплата.
3. Унищожаване на свободните пари (ликвидността)
Когато базовите сметки, горивата и храната поскъпнат изку
20:05 19.10.2026
42 Оня
Коментиран от #45
20:06 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Реконтра
20:09 19.10.2026
45 Пееесе
До коментар #42 от "Оня":Рубли
20:15 19.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хаха
Не знам как точно "изнемогва" икономиката на Русия, но в курортите около Анталия всички хотели са пълни на 70 - 80 процента с руски туристи и в момента, персонала знае и говори на руски език, а самолетите от летището от и за Русия кацат и излитат непрекъснато с предимство пред всички останали с десетки на денонощието...
20:24 19.10.2026