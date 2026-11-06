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Само посмейте!

Само посмейте!

6 Ноември, 2026 13:00 1 662 26

  • емил йотовски-
  • война-
  • украйна-
  • наркотици

Проблемът ни с наркотиците е огромен, а проблемът ни с войната е никакъв

Само посмейте! - 1
Снимка: Архив
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Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Имаше един либерален коз, който се хвърли в кандидатпрезидентската кампания. Цитирам точно: „Г-жо Йотова, колко български младежи загинаха във войната в Украйна? И колко от наркотици? Само питам!“

Разбира се, че това не е просто въпрос. Това е внушение и точно затова ми попадна в полезрението.

Отговорът е очевиден. От наркотици са загинали много повече български младежи, отколкото във войната в Украйна. Оттук следва да се направи пряк извод – наркотиците са опасни, а войната не е опасна.

Проблемът ни с наркотиците е огромен, а проблемът ни с войната е никакъв.

Извод: Ние имаме проблем с наркотиците, за който няма да разсъждавам защо е вменен на Йотова, но има и добавка: излиза, че е напълно безопасно да се воюва. Това е в резултат от изключително ниската смъртност на младежи в тази война.

Ще разширя питането, без да променям посоката. А колко младежи са починали в автомобилни катастрофи? А въобще колко са починали?

Излиза, че войната на фона на целия ни живот е нещо напълно безопасно.

Ето, когнитивният ви дисонанс вече е обслужен.

Старателно се пренебрегва фактът, че тази война не е наша. Ние я гледаме като на кино. Това е все едно да питаш колко зрители са умрели по време на филма „Спасяването на редник Райън“ и това да е основата ти за внушението, че Втората световна война е била безопасна. Ние не участваме в украинския конфликт с жива сила, както и не сме участвали във войната за независимост на Конго, както и във войната на Люк Скайуокър срещу Империята. Там, забележете, също не загиват наши момчета.

Но ако попитате колко украински младежи са умрели във войната в Украйна, ще се уплашите. За да не ме обвините в пристрастност, ще добавя и руски. Всъщност там се плашат сериозно от войната и, повярвайте, не толкова от наркотиците. Всъщност неофициалните данни (защото няма официални) сочат число над един милион умрели. Число, на което може да завиди и най-злият наркотик.

Но всичко щеше да приключи тук и само в нашите глави ако тези дни по медиите не се тиражираше един дебел политик с отпаднала необходимост, който зове да пращаме нашите деца на фронта. Никой не му направи забележка!
Само посмейте!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фон дер Миндер

    46 13 Отговор
    Абсолютно точно!

    13:04 06.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    20 4 Отговор
    Емо не пипай бизнеса на ЦРУ Мосад и МИ6,защото ще ти пратят дрон от Антропик

    13:07 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    33 0 Отговор
    Защо няма проблем с наркотиците в Китай? Или преди в НРБ ? Просто е, защото там законите и съдебната структура е, и бе различна от днес.
    Проблемът с наркотиците е в европейската съдебна система. Не се ли промени или излезе от тази с-мата, проблемът с наркотиците ще остане.

    13:10 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 666

    33 3 Отговор
    Проблема с наркотиците може да се реши за 24 часа бе батко.Само трябва да се изловят политиците ченгетата и магистратите които ги закрилят

    Коментиран от #10

    13:11 06.11.2026

  • 8 А бе Йотова и Радев са наркомани!

    12 24 Отговор
    Нека им тежат на съвестта всички починали деца от наркозависимост, и на оня свят да не видят спокойствие тия алчни дебили!

    Коментиран от #19

    13:13 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тик-Ток

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "666":

    Също трябва да се арестува и агентурата на ЦРУ като Брендо

    13:15 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван Плоовдивски

    7 20 Отговор
    Много украински българи са загинали, за да защитавата родината си! А Йотова е за един мирен руски свят! Мис Световен мир!

    13:17 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фон дер Миндер

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    Словесната диария вчера излезе от устата на "прекрасната" Хаджа Лабиб, приятелю !

    13:26 06.11.2026

  • 16 Хаген Дас

    5 4 Отговор
    Вашия проблем е че искате български да умират в Украйна! Това че сме пас до сега не ви дава право да задавате този въпрос! Ако влезнем в този конфликт тогава ще ви питам колко!

    13:28 06.11.2026

  • 17 АБВ

    15 1 Отговор
    Политикът, визиран в статията, е Александър Йорданов !
    Александър Йорданов: Защо да не пратим войници в Украйна? Пращахме в Ирак и Камбоджа

    13:28 06.11.2026

  • 18 Кой какъв е

    3 10 Отговор
    "Оттук следва да се направи пряк извод – наркотиците са опасни, а войната не е опасна." Повърхностен извод от манипулатора Шкварек. Това може да го пробутва на 7 годишни.

    13:28 06.11.2026

  • 19 Хаген Дас

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "А бе Йотова и Радев са наркомани!":

    Я погледни колко време управляват и си задай въпрос при чие управление има най много починали деца от наркотици! Кой създаде и покровителства тези канали!

    13:30 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емиле Йотовски, с българските

    2 3 Отговор
    политици, чорбаджии и др. и и ии ще се оправим само както Индже Воевода се оправял с българските чорбаджии, между два огъня и с железни вериги нажежени, демек нагорещени до червено на врата.

    Тогава да видиш ти, как всичко се подрежда на мястото си.

    13:36 06.11.2026

  • 22 Нексус

    8 5 Отговор
    Ами , точно така е, прав е, Йотовски винаги добре описва нещата, а евроатлантическата пропаганда е изключително тъпа ....като за петроханци.

    13:36 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Още нещо, не са загиналите във войната

    1 0 Отговор
    Украйна един милион, а са по към два милиона загинали и това само на Украинската страна, Русия се брои за други триста хиляди и отгоре.

    За осакатените, умножи загиналите по 2.5 или сметката е следната:
    Ако приемем общо число загинали от
    двете страни
    2 350 000 х 2.5 = 5 875 000 средно и тежко осакатени инвалиди от войната за двете воюващи страни.

    Само Полша има някъде
    около 20 000 загинали Поляци воюващи на страната на Украйна.

    13:45 06.11.2026

  • 25 Калмук

    0 0 Отговор
    Войната не била наша. А руската агресия я одобряваме или не ?!?! ... Пълно мълчание от Кремълските слуги ... или най-много да попитат нещо от типа "А вие защо биете негрите". Нито Йотова, нито Радев, още по-малко пък варненският русофил са отговорил ясно на въпроса - България е за "силата на правото" или за "правото на силата". ??? Всичко останало е словесна плява и увъртания.

    13:46 06.11.2026

  • 26 Песателчетоерус

    0 0 Отговор
    Камърша.

    13:47 06.11.2026