Само посмейте!

Имаше един либерален коз, който се хвърли в кандидатпрезидентската кампания. Цитирам точно: „Г-жо Йотова, колко български младежи загинаха във войната в Украйна? И колко от наркотици? Само питам!“
Разбира се, че това не е просто въпрос. Това е внушение и точно затова ми попадна в полезрението.
Отговорът е очевиден. От наркотици са загинали много повече български младежи, отколкото във войната в Украйна. Оттук следва да се направи пряк извод – наркотиците са опасни, а войната не е опасна.
Проблемът ни с наркотиците е огромен, а проблемът ни с войната е никакъв.
Извод: Ние имаме проблем с наркотиците, за който няма да разсъждавам защо е вменен на Йотова, но има и добавка: излиза, че е напълно безопасно да се воюва. Това е в резултат от изключително ниската смъртност на младежи в тази война.
Ще разширя питането, без да променям посоката. А колко младежи са починали в автомобилни катастрофи? А въобще колко са починали?
Излиза, че войната на фона на целия ни живот е нещо напълно безопасно.
Ето, когнитивният ви дисонанс вече е обслужен.
Старателно се пренебрегва фактът, че тази война не е наша. Ние я гледаме като на кино. Това е все едно да питаш колко зрители са умрели по време на филма „Спасяването на редник Райън“ и това да е основата ти за внушението, че Втората световна война е била безопасна. Ние не участваме в украинския конфликт с жива сила, както и не сме участвали във войната за независимост на Конго, както и във войната на Люк Скайуокър срещу Империята. Там, забележете, също не загиват наши момчета.
Но ако попитате колко украински младежи са умрели във войната в Украйна, ще се уплашите. За да не ме обвините в пристрастност, ще добавя и руски. Всъщност там се плашат сериозно от войната и, повярвайте, не толкова от наркотиците. Всъщност неофициалните данни (защото няма официални) сочат число над един милион умрели. Число, на което може да завиди и най-злият наркотик.
Но всичко щеше да приключи тук и само в нашите глави ако тези дни по медиите не се тиражираше един дебел политик с отпаднала необходимост, който зове да пращаме нашите деца на фронта. Никой не му направи забележка!
Само посмейте!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фон дер Миндер
13:04 06.11.2026
3 Тик-Ток
13:07 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БГ няма закон за чуждестраните агенти
Проблемът с наркотиците е в европейската съдебна система. Не се ли промени или излезе от тази с-мата, проблемът с наркотиците ще остане.
13:10 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 666
Коментиран от #10
13:11 06.11.2026
8 А бе Йотова и Радев са наркомани!
Коментиран от #19
13:13 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тик-Ток
До коментар #7 от "666":Също трябва да се арестува и агентурата на ЦРУ като Брендо
13:15 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван Плоовдивски
13:17 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фон дер Миндер
До коментар #1 от "Просто човек":Словесната диария вчера излезе от устата на "прекрасната" Хаджа Лабиб, приятелю !
13:26 06.11.2026
16 Хаген Дас
13:28 06.11.2026
17 АБВ
Александър Йорданов: Защо да не пратим войници в Украйна? Пращахме в Ирак и Камбоджа
13:28 06.11.2026
18 Кой какъв е
13:28 06.11.2026
19 Хаген Дас
До коментар #8 от "А бе Йотова и Радев са наркомани!":Я погледни колко време управляват и си задай въпрос при чие управление има най много починали деца от наркотици! Кой създаде и покровителства тези канали!
13:30 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Емиле Йотовски, с българските
Тогава да видиш ти, как всичко се подрежда на мястото си.
13:36 06.11.2026
22 Нексус
13:36 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Още нещо, не са загиналите във войната
За осакатените, умножи загиналите по 2.5 или сметката е следната:
Ако приемем общо число загинали от
двете страни
2 350 000 х 2.5 = 5 875 000 средно и тежко осакатени инвалиди от войната за двете воюващи страни.
Само Полша има някъде
около 20 000 загинали Поляци воюващи на страната на Украйна.
13:45 06.11.2026
25 Калмук
13:46 06.11.2026
26 Песателчетоерус
13:47 06.11.2026