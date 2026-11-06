Само посмейте!

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Имаше един либерален коз, който се хвърли в кандидатпрезидентската кампания. Цитирам точно: „Г-жо Йотова, колко български младежи загинаха във войната в Украйна? И колко от наркотици? Само питам!“

Разбира се, че това не е просто въпрос. Това е внушение и точно затова ми попадна в полезрението.

Отговорът е очевиден. От наркотици са загинали много повече български младежи, отколкото във войната в Украйна. Оттук следва да се направи пряк извод – наркотиците са опасни, а войната не е опасна.

Проблемът ни с наркотиците е огромен, а проблемът ни с войната е никакъв.

Извод: Ние имаме проблем с наркотиците, за който няма да разсъждавам защо е вменен на Йотова, но има и добавка: излиза, че е напълно безопасно да се воюва. Това е в резултат от изключително ниската смъртност на младежи в тази война.

Ще разширя питането, без да променям посоката. А колко младежи са починали в автомобилни катастрофи? А въобще колко са починали?

Излиза, че войната на фона на целия ни живот е нещо напълно безопасно.

Ето, когнитивният ви дисонанс вече е обслужен.

Старателно се пренебрегва фактът, че тази война не е наша. Ние я гледаме като на кино. Това е все едно да питаш колко зрители са умрели по време на филма „Спасяването на редник Райън“ и това да е основата ти за внушението, че Втората световна война е била безопасна. Ние не участваме в украинския конфликт с жива сила, както и не сме участвали във войната за независимост на Конго, както и във войната на Люк Скайуокър срещу Империята. Там, забележете, също не загиват наши момчета.

Но ако попитате колко украински младежи са умрели във войната в Украйна, ще се уплашите. За да не ме обвините в пристрастност, ще добавя и руски. Всъщност там се плашат сериозно от войната и, повярвайте, не толкова от наркотиците. Всъщност неофициалните данни (защото няма официални) сочат число над един милион умрели. Число, на което може да завиди и най-злият наркотик.

Но всичко щеше да приключи тук и само в нашите глави ако тези дни по медиите не се тиражираше един дебел политик с отпаднала необходимост, който зове да пращаме нашите деца на фронта. Никой не му направи забележка!

Само посмейте!